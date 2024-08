Modehaus Esprit schließt alle deutschen Filialen - auch in Augsburg

Am Mittwoch noch gab es positive Nachrichten aus Augsburgs Handelslandschaft: Mit dem Herrenausstatter Anson‘s kann die Fläche des insolventen Sportartikelhändlers Sport Scheck in der City-Galerie Ende 2025 nachbesetzt werden. Doch jetzt folgt die nächste Hiobsbotschaft: Der Modehändler Esprit konnte zwar im Zuge seiner Insolvenz die Markenrechte für Europa verkaufen, der Investor übernimmt aber keine der 56 deutschen Filialen. Sie sollen bis Ende des Jahres geschlossen werden - und damit auch die Niederlassung in der Augsburger City-Galerie.

Center-Manager Axel Haug wollte sich am Freitag noch nicht zu den aktuellen Entwicklungen äußern. Die bekannt gewordene Entscheidung sei noch zu frisch. Insgesamt sind von den Schließungen 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Wie viele am Standort Augsburg arbeiten, ist nicht bekannt.

Noch können Leerstände in Augsburg gut nachbesetzt werden

Die Gläubigerausschüsse der sieben insolventen deutschen Esprit-Gesellschaften haben sich einstimmig, dafür ausgesprochen, eine Grundlagenvereinbarung mit der Aletri Partners/CBR Fashion Group zu unterzeichnen. Sie übernimmt die Markenrechte für Europa, aber nicht die Filialen und Beschäftigten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, heißt es in einer Mitteilung. Die Marke Esprit soll es auch künftig geben und Ware unter dem Namen weiter produziert und in Deutschland verkauft werden. In welcher Form ist bislang unklar.

Die vielen Insolvenzen in den letzten Monaten stellen den stationären Einzelhandel vor Herausforderungen. Immer wieder verschwanden zuletzt Unternehmen aus den Innenstädten und Shopping-Centern. In Augsburg war dies unter anderem Gerry Weber. Bislang ist es gelungen, die entstandenen Leerstände zeitnah nachzubesetzen. Statt Mode von Gerry Weber gibt es in der Philippine-Welster-Straße nun Keramik von Motel a Miio. Und auch in der City-Galerie können Leerstände bislang erfolgreich gefüllt werden. Unter anderem kommen 2025 das Spielwarengeschäft Toysino als Nachfolger für den Modehändler Zapata und der Herrenausstatter Anson‘s folgt auf zwei Etagen und über 2000 Quadratmeter auf Sport Scheck. Laut Center-Manager Axel Haug unterstreiche dies die Stärke und die Bedeutung des Centers für die Stadt und die gesamte Region. (mit dpa)