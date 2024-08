Herrenausstatter Anson‘s folgt auf Sport Scheck in der City-Galerie

Der Herrenausstatter Anson‘s kommt in die City-Galerie und belegt damit die bisherigen Flächen des Sportartikelhändlers Sport Scheck. Dieser hatte seine Filiale im Zuge seiner Insolvenz geschlossen. Was der Nachfolger bietet und was sich sonst im Center verändert.

Im Herbst 2025 wird Anson‘s auf rund 2000 Quadratmetern und über zwei Etagen seine Filiale in der City-Galerie eröffnen. Das teilt die Center-Leitung mit. Seit der Gründung 1989 hat sich das Modeunternehmen mit Hauptsitz in Düsseldorf zu einem der größten Spezialisten für Herrenbekleidung in Deutschland entwickelt. In den derzeit 21 Verkaufshäusern bietet der Herrenausstatter internationale Designer-Labels, aktuelle Trendmarken und exklusive Marken. Bis zur Eröffnung von Anson‘s wird die Fläche, die vormals Sport Scheck belegte, technisch und baulich vorbereitet. Die Flächenübergabe ist im ersten Halbjahr 2025 geplant, die Eröffnung für den Herbst 2025 terminiert. Center-Manager Axel Haug erhofft sich vom neuen Mieter positive Effekte für die weitere Entwicklung des größten Shopping-Centers in Bayerisch-Schwaben.

Ein Spielwarengeschäft kommt 2025 in die City-Galerie nach Augsburg

Das Center richtet sich nach mehreren Abgängen derzeit neu aus. Bereits eröffnet haben in der City-Galerie das dänische Einrichtungshaus Søstrene Grene sowie der Pop Up-Fanshop des FCA, der im Herbst fest in die Maxstraße umziehen wird. Aktuell habe man eine „annähernde Vollvermietung“, so Haug. Mitte 2025 folgt dann auch das Spielwarengeschäft Toysino, das die bisherigen Räume von Zapata übernehmen wird. Dahinter steckt das familiengeführte Unternehmen Spielwaren Krömer aus Schrobenhausen, das 2023 bereits einzelne stationäre Filialen von Mytoys übernommen hat und bayern- sowie bundesweit mit mehreren Geschäften aktiv ist.