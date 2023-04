Modular-Festival: Das Rahmenprogramm soll zum Nachdenken anregen

Neben Rollschuhdisco und Jahrmarktklassikern gibt es viel Stoff zur Diskussion. Im Programm finden gesellschaftspolitische Themen Platz.

Das Jugendfestival Modular findet vom 26. bis 28. Mai statt. Neben Konzerten ist wieder ein umfangreiches Programm auf dem Festivalgelände am Oberhauser Gaswerk geplant. Das Vergnügen soll dabei nicht zu kurz kommen. Die Veranstalter vom Stadtjugendring wollen mit gesellschaftspolitischen Themen und verschiedenen Kooperationspartnern aber auch zum Nachdenken anregen. Die Technische Hochschule Augsburg samt Gründerschmiede Funkenwerk verwandelt das Apparatehaus in eine Zukunftsblase und geht der Frage nach, wie die Welt zu einem besseren Ort gemacht werden kann.

Festivalleiter Patrick Jung ist bereits vor dem dreitägigen Event mit einem Punkt mehr als zufrieden. So nah hätten sie sich noch nie an die Reihe von gesellschaftspolitischen Themen "herangewagt", berichtet er bei einem Rundgang über das Gaswerkareal. Damit würden sie den Zeitgeist von jungen Menschen treffen, ihre Alltags- und Gedankenwelt ansprechen und auch die Vielfalt Augsburgs widerspiegeln, ist er sich sicher. Zudem sollen Perspektivenwechsel möglich gemacht, Selbstkritik angeregt und jungen Engagierten eine Plattform geboten werden, ergänzt Julia Appel, die im Modular-Organisationsteam für das Platzprogramm zuständig ist.

Die Rollschuhdisco findet erneut im Gaskessel statt

Mit einem Teil der Kooperationspartner inspizierten Patrick Jung und Julia Appel das Gelände. Verschiedene Themenwelten wird es in diesem Jahr dort geben. Eine davon befindet sich im Gaskessel. Die beliebte Rollschuhdisco findet dort nach dem Erfolg des vergangenen Jahres erneut statt. Clara Hackl und ihre Mitstreiter von Augsburger Rolling Thunder, die Roller-Derby-Gruppe des TVA, werden sich auch in diesem Jahr um die kleinen und großen Rollschuhfahrer kümmern. "Wir werden mitfahren und Hilfestellungen geben." Daneben gebe es DJ-Musik, berichtet sie. Wer noch ein passendes Outfit für die Fahrt auf Rollen sucht, wird im naheliegenden Secondhand-Markt fündig und kann auch noch eine passende Frisur stylen und ein Porträt von sich zeichnen lassen, verspricht Julia Appel.

Im Kulturhof des Gaswerk-Areals werde wie vor zwei Jahren ein Teil der kulinarischen Stände untergebracht sein. Daneben gibt es dort Jahrmarktklassiker wie etwa Dosenwerfen, berichtet Stefan Lausch, pädagogischer Mitarbeiter vom Kosmos-Jugendhaus. Die Region Süd und West des Stadtjugendrings werden sich in dem Bereich engagieren und auch Jugendliche aus ihren Häusern mitbringen. Patrick Jung freut sich, dass sich die Jugendlichen aus den Einrichtungen mit eigenen Beiträgen an dem Jugendfestival beteiligen. "Der Großteil des Publikums ist eine studentische Zielgruppe Anfang 20. Aber es ist uns wichtig, dass Modular für alle da ist", sagt er.

Im Zukunftswohnzimmer geht es um Klimaschutz, Frieden und soziale Verantwortung

Eine weitere Welt wird das Zukunftswohnzimmer sein, in dem auch Corinna Höckesfeld von Tür an Tür Platz nehmen wird. Bei den Diskussionen wird es um Klimaschutz, kulturelle Vielfalt, Frieden, Globalisierung und soziale Verantwortung gehen. Corinna Höckesfeld wird aus ihrem Arbeitsalltag berichten können, wo sie unter anderem Menschen mit Fluchthintergrund hilft, eine Wohnung zu finden. Sie freut sich darauf, von Tür an Tür auf dem Modular-Festival erzählen und womöglich auch junge engagierte Personen dafür begeistern zu können.

Über neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter freuen sich auch Nadine Schwarz und Anne-Sophie Lier, die sich unter anderem bei der Hochschulgruppe von Amnesty International engagieren. Unter anderem Feminismus, Gleichstellung, Gender und Queer sind Themen, die unter den Begriffen Diversität und Inklusion einen Platz im Programm erhalten haben. Festivalleiter Patrick Jung freut sich, dass so viele Träger bei dieser Themenwelt mit von der Partie sind. "Unter anderem Regens Wagner, Fritz Felsensteinhaus und auch die Schäfflerbach- und Ulrichswerkstätten sind dabei und freuen sich über Begegnungen und Austausch."

Auf eine hohe Beteiligung hoffen auch die Mitwirkenden von der Technischen Hochschule Augsburg samt der Gründerschmiede Funkenwerk, die mit mehreren Stationen im Apparatehaus vertreten sein werden. "Wir möchten herausfinden, wie die Forschung und Wissenschaft dazu beitragen kann, die Welt ein Stück besser zu machen", sagt Tobias Kolb, Leiter der Kommunikation der Hochschule. Das Nutzbike-Startup Wolfgang wird genauso vertreten sein wie die Künstliche Intelligenz - die Installation "Der smarte Hans", der durch bloße Beobachtung erkennen kann, an welche Zahl sein Gegenüber denkt. Das Sportnetzwerk Sportbench wird sich auf dem Jugendfestival vorstellen - es wird gezeigt, wie Kleidung oder Kunststoff recycelt wird. "Wir möchten auf den Modular-Festival erfahren, was den jungen Menschen auf den Nägeln brennt. Wir wollen wissen, worüber wir forschen sollen und uns auf dem Festival ein Handlungsfeld erarbeiten", sagt Tobias Kolb. Damit werde auch an der Nachhaltigkeit des Festivals gearbeitet, was sich auch schon in dem Themenfeld der Technischen Hochschule Augsburg widerspiegelt: "Modular-Festival - für immer".