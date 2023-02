Modular-Festival 2023 im Überblick: Tickets, Programm und Anreise

Ende Mai findet in Augsburg das Modular-Festival 2023 statt. Alle Infos zu Tickets, Programm und Line-up sowie An- und Abfahrt finden Sie hier im Überblick.

Sommerzeit ist Festivalzeit. In Augsburg bedeutet das: Beginnt der Sommer, steigt das Modular. Diesmal findet das Festival vom 26. bis zum 28. Mai 2023 auf dem Gaswerk-Gelände in Augsburg-Oberhausen statt. Bereits jetzt steht ein Teil des Line-ups und des Programms fest. Wie das aussieht und wo Tickets für das Modular-Festival 2023 erhältlich sind, steht in diesem Überblick.

Tickets für das Modular-Festival 2023

Tickets gibt es auf der offiziellen Festival-Website. Die Early Bird-Tickets und die erste Preisstufe sind bereits ausverkauft. In der zweiten Preisstufe, die seit Ende Januar gilt, sind Tickets erhältlich. Ein reguläres Ticket für alle drei Festivaltage des Modular-Festivals ist für 90 Euro plus Gebühren, also insgesamt 96 Euro erhältlich.

Ermäßigt kostet das Ticket inklusive Gebühren 75 Euro. Die Vergünstigung gilt für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Auszubildende, FSJ- und BFD-Absolvierende sowie Juleica-Besitzerinnen und Besitzer. Beim Einlass muss dementsprechend ein Nachweis vorgelegt werden. Kinder bis einschließlich zwölf Jahre dürfen das Modular-Festival kostenlos besuchen. Der Vorverkauf für Tagestickets beginnt im Frühjahr. Der Preis dafür steht jedoch noch nicht fest.

Programm und Line-up auf dem Modular-Festival 2023

Noch nicht alle, aber einige Bands hat der Stadtjugendring Augsburg als Veranstalter bereits bekannt gegeben. Das sind die Headliner auf dem Modular-Festival 2023:

Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys

Schmyt

Von Wegen Lisbeth

Auch diese Acts wurden bereits bestätigt:

Anna Leyla

ÀTNA

Becks

Blumengarten

Conny

Damona

Das Kitsch

Dilla

Ennio

Esther Graf

Havet

John Garner

Kaffkiez

Kynda Gray

Kytes

Mele

Ski Aggu

Styks

T-Low

The BV's

Verifiziert

YFG Pave

Yukno

Neben dem Bühnenprogramm gibt es auf dem Modular-Festival jedes Jahr auch ein Platzprogramm. Wie das 2023 aussieht, steht noch nicht fest. 2022 gab es beispielsweise eine Rollschuh-Disco, eine Kleidertauschbörse, einen Stand der Schäfflerbach-Werkstatt und einen für Festivalfrisur-Stylen.

Anreise und Abreise auf dem Modular 2023

Die Adresse vom Festival-Gelände in Augsburg-Oberhausen lautet: Am Alten Gaswerk 1, 86156 Augsburg.

Laut Veranstaltern gibt eine große Anzahl an Fahrradabstellmöglichkeiten rund um das Gaswerk-Areal. Wer mit Auto anreist, wird gebeten, einen der sieben kostenlosen Park-and-ride-Parkplätze in Augsburg anzusteuern. Eine gute Übersicht gibt es auf der Website der Stadtwerke Augsburg. Von dort aus fahren Straßenbahnen in die Augsburger Innenstadt zum Verkehrsknotenpunkt Königsplatz.

Am Königsplatz fahren die Straßenbahnlinie 2 in Richtung "Augsburg West P+R" und die Linie 4 in Richtung " Oberhausen Nord P+R" wiederum in Richtung Oberhausen. Für die Linie 2 lautet der Ausstieg "Oberhausen Bahnhof/Helmut-Haller-Platz", für die Linie 4 "Bärenwirt DRvS" oder "Josefinum". Von den Haltestellen sind es noch etwa zehn bis 15 Minuten zu Fuß bis zum Festivalgelände.

Das Gleiche funktioniert für den Rückweg. Zusätzlich fahren auch Nachtbusse:

Bus 35: Ab " Oberhausen Bahnhof/Helmut-Haller-Platz" in Richtung Bergstaße oder Richtung Pfersee-Süd

Bahnhof/Helmut-Haller-Platz" in Richtung Bergstaße oder Richtung Pfersee-Süd Nachtbus 91: Ab " Oberhausen Bahnhof/Helmut-Haller-Platz" in Richtung Stadtbergen über Königsplatz oder Richtung Steppach

91: Ab " Bahnhof/Helmut-Haller-Platz" in Richtung über oder Richtung Nachtbus 92: Ab "Bärenwirt DRvS" Richtung Uni/ Haunstetten über den Königsplatz oder Richtung Neusäß

92: Ab "Bärenwirt DRvS" Richtung Uni/ über den oder Richtung Nachtbus 95: Ab "Bärenwirt DRvS" Richtung Hauptbahnhof/ Königsplatz oder Richtung Gersthofen .

Auch Verstärkerbusse sind an allen drei Festivaltagen im Mai ab 20.30 Uhr bis 01.30 Uhr im Einsatz.