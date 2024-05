Modular-Festival: Regenschauer tun der Partystimmung keinen Abbruch

Trotz Regenwetter wird am ersten Festivaltag auf dem Oberhauser Gaswerkgelände gefeiert und eine bunte Vielfalt gelebt. Täglich werden 9000 Besucher erwartet.

Grau in Grau startet am Freitag das Modular-Festival. Zumindest das Wetter bietet nur Regen und einen wolkenverhangenen Himmel. Auf dem Festivalgelände am Oberhauser Gaskessel ist es dagegen bunt. Regenponchos in verschiedenen Farben, gelbe Regenjacken und Kappen bieten den Besucherinnen und Besuchern Schutz vor dem kühlen Nass. Das Programm ist ebenfalls breit gefächert – neben viel Musik gibt es auch zahlreiche Mitmachstationen. Die Freiwillige Feuerwehr Kriegshaber hat etwa einen Bauwagen zum Escape-Room umfunktioniert.

Die ersten Besucherinnen und Besucher gehen pünktlich mit der Eröffnung um 16 Uhr auf das Gelände. Am Eingang gehen sie vorbei an den Modular-Plakaten der vergangenen Jahre. Regen gab es immer mal wieder. 2015 etwa sorgt ein Gewitter samt Regen dafür, dass das Gelände während des Auftritts von Headliner Annenmaykantereit geräumt werden muss, 2019 schüttet es am ersten Abend des Festivals wie aus Eimern. So schlimm ist es bei dieser Eröffnung nicht – der Stimmung tut es ohnehin keinen Abbruch.

Für das Modular-Festival extra einen Anzug im Sozialkaufhaus gekauft

Simon und Benjamin, beide 21, haben sich extra für Modular in Schale geworfen. Die Haare hat eine Freundin gefärbt und rasiert, im Sozialkaufhaus haben sie Anzüge gekauft, die Fingernägel sind ebenfalls lackiert. "Modular ist eine tolle Mischung aus unfassbar guter Musik und der Tatsache, dass man hier einfach sehr viele Menschen trifft, die man kennt", sagt Simon. Es ist das vierte Modular-Festival der beiden Augsburg. "Ich finde es gut, dass die Ticketpreise durch die Zuschüsse der Stadt vergleichsweise niedrig gehalten werden können."

Simon (links) und Benjamin haben sich für das Modular-Festival in Schale geworfen: Haarfarbe, Haarschnitt, ein neuer Anzug und lackierte Fingernägel gehören dazu. Foto: Klaus Rainer Krieger

Viel Liebe steckt auf dem Gelände im Detail. Die Gestalter des Platzes haben wieder für einige Hingucker gesorgt und auch sonst gibt es viel zu entdecken. Vertreter des Kinder- und Jugendclubs des Staatstheaters gehen in Monsterkostümen, die die Kostümabteilung genäht hat, als "Walking Act" über das Gelände. Abseits der Bühnen singt der Augsburger Kneipenchor, an einer Säule im Scheibengasbehälter können Komplimente hinterlassen werden, am Stand von Greenpeace Augsburg erhalten Besucher ein Air-Brush-Tattoo aus einer Mischung aus Aloe-Gel und Lebensmittelfarbe. Die Vorlagen sind Tiefseetiere. Ihnen gehe es um Biodiversität für einen bedrohten Lebensraum. "Verschiedene Länder wollen Tiefseebergbau betreiben", erklärt Saskia von Greenpeace.

Vertreter des Kinder- und Jugendclubs des Staatstheaters sind als "Walking Act" auf dem Gelände als Monster unterwegs. Foto: Klaus Rainer Krieger

Der Stadtjugendring (SJR), der das Jugendfestival im Auftrag der Stadt organisiert, hat sich in diesem Jahr für ein etwas kleineres Format entschieden. 9000 statt 11.000 Besucher dürfen täglich auf das Gelände, die Öffnungszeiten wurden verkürzt, das Areal verkleinert. Zufrieden gehen SJR-Geschäftsführer Helmut Jesske und SJR-Vorsitzende Marlene Mechold über das Gelände. Bei dem Gewitter, das Augsburg am Donnerstagabend streifte, habe es bereits eine Generalprobe für ein aufkommendes Unwetter gegeben, verrät Marlene Mechold. So weit soll es bei diesem Modular aber nicht kommen. Für Samstag und Sonntag ist Sonnenschein angesagt. Darauf freuen sich auch die Gastronomen.

Lesen Sie dazu auch

Macher vom Café Dede sind erstmals auf dem Modular-Festivalgelände vertreten

Erstmals sind die fünf Geschwister, die das Café Dede und Café Nene betreiben, am Start. Es gibt Bulgursalat, Börek, Obst und Matcha Macchiato. "Wir wollten schon oft mitmachen, haben aber die Anmeldefrist verpasst. Als vor einer Woche jemand absprang und wir gefragt wurde, haben wir spontan zugesagt", berichtet Cagri. Alle Geschwister müssen mit anpacken, damit sie alles unter einen Hut bringen.

Am Stand vom Verein Einsmehr arbeiten Menschen mit und ohne Downsyndrom gemeinsam – es gibt Flammkuchen in verschiedenen Variationen. "Bei uns arbeiten über die drei Tage verteilt 50 Personen mit, weil die Mitarbeiter mit Downsyndrom oft nicht so lange Schichten übernehmen können", erklärt Jochen Mack. Ein Problem, genügend Helfer zu finden, gebe es dennoch nicht. Im Gegenteil: Alle wollen bei Modular mithelfen. In diesem Jahr ist das Ziel, den Rekord vom vergangenen Jahr zu überbieten: Damals wurden 2000 Flammkuchen verkauft.

Getanzt wird auch, wenn es regnet - viele Besucher sind mit Regenjacken und Regenponchos gekommen. Foto: Klaus Rainer Krieger

Den Schlangen nach zu urteilen sind die beliebtesten Modular-Hobbies Sparkassen-Popcorn Essen, Bier Trinken und die Unisex-Toiletten Benutzen. Vor der Gaskesselbühne ist es bei Musiker Sampagne voll, als wäre es schon 22 Uhr, der Himmel hat aufgehört zu weinen. Eine Polizistin lächelt, Menschen liegen sich in den Armen, ein Panda läuft über das Gelände.

Endlich wieder Festival: Die Menschen liegen sich in den Armen - ob mit oder ohne Regenponcho. Foto: Klaus Rainer Krieger

Besucher buchen Termine bei der Freiwilligen Feuerwehr Kriegshaber. In 20 Minuten gilt es, vier Aufgaben im Escape Room zu lösen. Erstmals haben es die Mitglieder der Feuerwehr bei der Veranstaltung "Augsburg 18" im Rathaus angeboten. Das sei so gut gelaufen, dass sie nun einen Bauwagen dafür eingerichtet hätten.

Das Theter-Ensemble läuft als Insektenschwarm über das Gelände, gejagt von ihrem Theter-eigenen Kammerjäger. Rachel Noon heizt mit ihrem Acid-Techno die Parkbühne auf Betriebstemperatur und während immer noch in den frühen Abendstunden Besucher durch die Eingangsschleusen strömen, sehen manche Hosen schon aus wie nach drei Tagen Woodstock.