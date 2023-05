Modular-Festivalmacher im Interview: "Was uns fehlt, sind weibliche Stimmen"

Plus Von Preissteigerungen, Kampf um weibliche Acts und dem Auftritt von Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys berichten die Festivalmacher. Die Nachfrage ist nicht nur nach Tickets groß.

Wenige Tage vor dem Start sind so gut wie alle Karten für das Festival weg. Was ist das für ein Gefühl?



Helmut Jesske: Beruhigend.





Patrick Jung: Es ist beruhigend. Für unser Planungsteam ist es auch eine Bestätigung unserer Arbeit. Als wir 2022 mit den Planungen begonnen haben, waren die Rahmenbedingungen nervenaufreibend. Die Energiekrise und die Inflation haben uns den einen oder anderen Schweißfleck beschert. Wir arbeiten nicht gewinnorientiert, sondern wollen die Ausgaben decken.