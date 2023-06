Augsburg

17:00 Uhr

Mordplan im Auftrag Tschetscheniens? Prozess steht vor dem Abschluss

Plus In der Region Augsburg sollte offenbar ein Oppositioneller des tschetschenischen Regimes umgebracht werden. In der Verhandlung gibt es nun Bewegung.

Von Jan Kandzora Artikel anhören Shape

Vermutlich gibt es bundesweit derzeit nur wenige Strafprozesse, die derartige politische Brisanz bergen wie jener, der seit einem Jahr am Oberlandesgericht in München läuft. Es geht darin um die Frage, ob Valid D., ein 47-jähriger Russe, im Auftrag tschetschenischer Regierungskreise den Mord eines im Raum Augsburg lebenden Mannes geplant hat: Mokhmad A., 28 Jahre alt, seit 2017 Asylbewerber in Deutschland und ein öffentlich auftretender Kritiker des tschetschenischen Diktators Ramsan Kadyrow. Seit Januar 2021 sitzt der Angeklagte in Untersuchungshaft, nun könnte der Mammutprozess gegen ihn vor dem Abschluss stehen.

Hintergrund des Verfahrens ist der Verdacht, dass Valid D. im Sommer 2020 einen Mann von Tschetschenien nach Deutschland geschleust haben soll, der das mutmaßlich geplante Attentat den Ermittlungen zufolge ausführen sollte. Die beiden Männer wurden zwar zwischenzeitlich wegen illegaler Einreise in Litauen aufgegriffen, konnten das Land aber offenbar schnell wieder verlassen und trafen sich in Deutschland wieder. Nach Informationen der Bundesanwaltschaft, der zuständigen Anklagebehörde in diesem Fall, scheiterte der Auftragsmord an Mokhmad A. vor allem an diesem ausgesuchten Killer – der den Ermittlungen zufolge vom Cousin des tschetschenischen Diktators Ramsan Kadyrow angeheuert worden war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen