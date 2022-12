80.000 Euro für einen Auftragsmord im Raum Augsburg: Aufregung im Prozess

Plus Im Raum Augsburg sollte offenbar ein Oppositioneller des tschetschenischen Regimes umgebracht werden. Nun heißt es, sein Bruder, ein Gegner von Ramsan Kadyrow, sei verschwunden.

Die Sicherheitsvorkehrungen in dem Prozess am Oberlandesgericht in München sind enorm, die Vorwürfe bergen politische Brisanz. Es geht um die Frage, ob Valid D., ein 47-jähriger Russe, im Auftrag tschetschenischer Regierungskreise den Mord eines im Raum Augsburg lebenden Mannes geplant hat: Mokhmad A., 27 Jahre alt, seit 2017 Asylbewerber in Deutschland und ein öffentlich auftretender Kritiker des tschetschenischen Diktators Ramsan Kadyrow. Dass die Sicherheitsmaßnahmen ihren Grund haben, zeigt sich derzeit: Tumso A., Bruder von Mokhmad, ist ein bekannter Exil-Oppositioneller des Kadyrow-Regimes – und offenbar seit Tagen verschwunden. Verschiedene Medien berichten, er könnte in Schweden ermordet worden sein. Das stimmt nach Informationen des Oberlandesgerichtes allerdings nicht.