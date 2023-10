Augsburg

29.10.2023

Mozart am Mittag: Studenten machen Grottenau zum Konzertsaal

Plus Mit dem Wintersemester starten auch die Mittagskonzerte der Universität im neuen Konzertsaal der Grottenau wieder. Was die Auftritte so besonders macht.

Von Vanessa Hoffmann Artikel anhören Shape

Früher kamen die Menschen in die Grottenau, um Briefe und Pakete aufzugeben. Heute tun sie es, um Musik zu hören. Das ehemalige Postgebäude war zwei Jahre lang von der Stadt Augsburg saniert und umgebaut worden, inzwischen sind dort unter anderem die Musikstudenten der Uni Augsburg untergekommen. Die nutzen das Erdgeschoss immer wieder für kurze Konzerte, vor Kurzem hat die Saison wieder begonnen. Ein Besuch.

Ein Mittagskonzert in der Grottenau vergangene Woche bildete den Auftakt der beliebten Konzertserie in diesem Wintersemester. Wie gewohnt stellten die Musiker mit einführenden Worten ihre Stücke vor und erklärten Hintergründe und Charakteristiken zu den jeweiligen Komponisten. Noah Plota präsentierte ein Stück von Roland Dyens. "Ich war schon ein paar Mal dabei, aber die Mittagskonzerte machen mir immer viel Spaß", sagt Plota, der die Konzerte auch als Probe für Wettbewerbe nutzt. In zwei Wochen sei er wieder in der Grottenau zu hören, dann allerdings mit einem Stück aus der Romantik. Die Aufführungen sind auch zur Mittagszeit unter der Woche gut besucht. Die kostenlosen Vorführungen dauern nur etwa eine Stunde und zeigen eine vielseitige Mischung aus verschiedenen Epochen der Musikgeschichte. Daher bieten die Konzerte gerade für Neulinge einen niedrigschwelligen Einstieg in die klassische Musik.

