Nach der Corona-Pause startet das Planetarium mit neuem Programm durch

Plus 19 Monate blieb der Sternenhimmel des Augsburger Planetariums dunkel. Jetzt kann der neue Leiter Markus Steblei sein Wissen endlich mit Besuchern teilen.

Die berufliche Orientierung von Markus Steblei stand offenbar unter einem guten Stern. Eigentlich Informatiker, macht der Münchner jetzt wieder "das, wovon er schon immer geträumt" hat: Er leitet ein Planetarium. Schon bevor er nach Augsburg kam, war er erstmals als Vorführer im Planetarium der Landeshauptstadt im Forum der Technik tätig. Doch der Arbeitsantritt in seiner jungen Führungsposition in Augsburg wurde erst einmal überschattet.