Polizei lässt Verdächtigen nach Feuer am Lueginsland wieder frei

Nach dem Brand am Lueginsland schließt die Polizei Brandstiftung nicht aus. Ein Tatverdächtiger wurde vorübergehend festgenommen. Es war nicht das einzige Feuer.

In den frühen Morgenstunden des Sonntags war es im Bereich Lueginsland, wie berichtet, zu zwei Bränden gekommen. Verheerend war das Feuer in einem denkmalgeschützten Haus neben dem bekannten Biergarten. Es war kurz vor vier Uhr offenbar unter dem dortigen Torbogen ausgebrochen. Laut Polizei waren dort Mülltonnen in Brand geraten - mit weitreichenden Folgen.

Die Flammen griffen auf das Haus über, das laut Anwohnern seit vielen Jahren leer steht und der Stadt Augsburg gehört. Eine Wohnung darin gilt seitdem als einsturzgefährdet und kann nicht mehr betreten werden. Für den Betreiber des angrenzenden Biergartens bedeutet das, dass seine Gäste seitdem auf die Toiletten seines Hotels in der Nähe ausweichen müssen. Er hat in dem betroffenen Gebäude die Gäste-WCs sowie einen Lagerraum untergebracht.

Feuer am Augsburger Lueginsland: Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Eine halbe Stunde zuvor waren in der benachbarten Herwartstraße bereits Mülltonnen in Flammen aufgegangen. In beiden Fällen wurde die Berufsfeuerwehr Augsburg alarmiert. Um den komplizierten Brand in dem historischen Haus zu löschen, unterstützte die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen die Löscharbeiten. Zwei Feuerwehrmänner erlitten bei dem Einsatz leichte Verletzungen. Da die Polizei in beiden Fällen Brandstiftung nicht ausschließt, fahndete sie im Umkreis der Brände nach möglichen Beteiligten. Dabei nahmen Einsatzkräfte auch einen Mann fest, der als Tatverdächtiger in Betracht kam. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, heißt es.

Der Gesamtsachschaden wird nach Einschätzung der Polizei vermutlich im sechsstelligen Bereich liegen.

Nach dem Brand am Lueginsland schließt die Polizei Brandstiftung nicht aus. Die Kripo Augsburg ermittelt. Foto: Feuerwehr

Die Polizei ermittelt nun hinsichtlich der Brandursache und den Hintergründen der beiden Vorfälle. Dabei werden Zeugen gesucht, die an den jeweiligen Örtlichkeiten und während den Tatzeiten verdächtige Personen wahrgenommen oder andere relevante Beobachtungen gemacht haben. Die Kripo Augsburg bittet 0821/323-3810 um Hinweise.