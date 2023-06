Augsburg

08:14 Uhr

Feuer am Lueginsland: Historisches Haus neben Biergarten brennt

In dem Haus an der Stadtmauer Am Lueginsland hat es in der Nacht auf Sonntag gebrannt. Die Kripo ermittelt nun.

Plus An einem Haus am Lueginsland bricht nachts Feuer aus. Warum das dem benachbarten Biergarten-Wirt Sorgen bereitet – und was es mit der Immobilie auf sich hat.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Für seinen Biergartenbetrieb Luginsland kommt Betreiber Albert Oblinger am Sonntag nur mithilfe der Feuerwehr an seine Brezen und das Brot heran. Am frühen Morgen hatte es in dem benachbarten Haus, in dem sein Lager und die Gästetoiletten untergebracht sind, gebrannt. Seitdem gilt ein Teil des Gebäudes als einsturzgefährdet. Die Augsburger Kriminalpolizei hat die beiden Wege zu dem Gebäude mit Flatterband gesperrt. Sie ermittelt, wie es zu dem Feuer kam. In der Nachbarschaft gibt es Vermutungen. Dort will man auch wissen, wem das Haus, das unter Denkmalschutz steht, gehört.

Sonntagmorgen kurz vor vier Uhr werden Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen zu dem Gebäude Am Lueginsland alarmiert. Ein Teil der Einsatzkräfte befindet sich zu dem Zeitpunkt bei einem Verkehrsunfall auf der A8. Sie rücken von dort zu der historischen Stadtmauer in der Augsburger Innenstadt aus. Offenbar war im Torbogen des unbewohnten Hauses das Feuer entstanden. Laut Nachbarn lagerten dort Müll und Kartonagen – von wem, wissen sie nicht. Als die Feuerwehren eintreffen, greifen die Flammen bereits auf das Innere des Gebäudes über. Die Einsatzkräfte bekämpfen das Feuer von beiden Seiten mit mehreren Rohren. Es ist ein schwieriger Brand. "Er erinnert mich etwas an den in der Karolinenstraße", meint eine Anwohnerin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen