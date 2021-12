Nach langer Baustellenzeit: Stadtbachstraße wird heute freigegeben

Rund zwei Jahre lang war die Stadtbachstraße nahe der MAN in Augsburg eine Baustelle und damit auch eine Staufalle. Heute wird sie wieder freigegeben.

Nach rund zweijähriger Bauzeit hat das Tiefbauamt der Stadt Augsburg die Arbeiten im Bereich der Stadtbachstraße pünktlich abgeschlossen. Das teilt die Stadt mit. Die Baustellenabsperrung wird im Laufe des Freitags (17. November abgebaut). Am späten Nachmittag können die Stadtbachstraße, die Berliner Allee und die Brückenstraße wieder regulär befahren werden. Die Buslinie 44 fährt ab Samstag, 18. November, wieder die gewohnte Strecke.

Augsburg: Seit zehn Jahren Bauarbeiten an der MAN

Seit nunmehr rund zehn Jahren mussten in dem Bereich immer wieder komplexe Baumaßnahmen umgesetzt werden, so die Stadt in einer Mitteilung. Seit 2012 gab es Kanalarbeiten, ab 2016 musste die marode MAN-Brücke instand gesetzt werden, 2020 wurden dann die nun abgeschlossenen Arbeiten aufgenommen. Zunächst wurde die fast 100 Jahre alte Nordhälfte der Stadtbachbrücke erneuert. 2021 wurden die Straßen- und Kanalbauarbeiten und die Sanierung der weiteren Brückenbauwerke durchgeführt. Zudem wurden eine Gas- und Wasserleitung erneuert und ein Straßenentwässerungskanal hergestellt.

Bauingenieur Thomas Moritz an seinem Arbeitsplatz zehn Meter und der Erde. Hier wird ein Kanal für Augsburgs Abwasser gebaut. Die Röhre ist 1,2 Meter breit und 1,8 Meter hoch. Foto: Anne Wall

Zu guter Letzt wurden in dem Bereich bereits vorhandene Geh- und Radwege verbreitert und neue eingerichtet. Dabei wurde die Lücke im Radwegenetz auf der Berliner Allee zwischen der Brückenstraße und dem Anschluss an die Stadtbachstraße geschlossen. (AZ)