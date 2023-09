Augsburg

Rechtswidrige Fußgängerzone in Maxstraße: Was ist mit den Bußgeldern?

Plus Nach dem Scheitern der Fußgängerzone in der Augsburger Maximilianstraße stellen sich Fragen. Wirkt sich die Entscheidung des Verwaltungsgerichts auf die Bußgelder aus?

Von , Agnes Fröhlich Ina Marks , Agnes Fröhlich

Einige der erwischten Auto- und Motorradfahrer hatten geflucht. Jene, die damals die neuen Fußgängerzonen-Schilder offenbar übersehen oder in Teilen vielleicht auch ignoriert hatten und vom Ordnungsdienst prompt eine Strafe kassierten. Gerade in der Anfangszeit des Verkehrsversuchs auf der Maximilianstraße zwischen Herkulesbrunnen und Moritzplatz hatten die städtischen Mitarbeiter verstärkt kontrolliert. Seitdem das Verwaltungsgericht den Fußgängerzonen-Versuch als rechtswidrig befunden und damit gekippt hat, stellt sich nicht nur die Frage, ob sich das auf die verhängten Bußgelder auswirkt. Was beobachten Anwohner und Geschäftsleute seit der "Rolle-Rückwärts"?

Die Geldsumme, die die Stadt Augsburg während des Versuchs von "Verkehrssündern" eingenommen hat, kann sich sehen lassen. 33.150 Euro beträgt die Gesamthöhe der verhängten Bußgelder, abzüglich 5.795 Euro wegen eingestellter Verfahren. Das teilt Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU) auf Anfrage unserer Redaktion mit. Wer meint, er könne nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichts, das gezahlte Bußgeld zurückerstattet bekommen, liegt allerdings falsch.

