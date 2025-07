Stadt und Landkreise signalisieren Rückendeckung für Nahverkehr-Fusion mit München

Eine mögliche Fusion des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbundes AVV mit dem Münchner Nahverkehrsverbund MVV rückt näher: Am Montag haben die Stadt Augsburg und die Landkreise Augsburg, Aichach-Friedberg und Dillingen beschlossen, die Verhandlungen weiterzuführen. Die Entscheidung der etwa 50 Stadt- und Kreisräte fiel mit nur einer Gegenstimme. Allerdings gibt es mehrere Bedingungen, etwa dass der Freistaat elf Millionen Euro jährlich an Verlusten ausgleichen muss. Landrat und AVV-Aufsichtsratschef Martin Sailer rechnet bis zum Ende der Sommerferien mit Signalen, ob es Geld gibt. Ohne Unterstützung hat sich eine Fusion erledigt.

Wie berichtet laufen die Gespräche über einen Zusammenschluss seit einem guten Jahr intensiver. Ein erster Termin zum 1. Januar 2026 hat sich als zu ehrgeizig erwiesen, nun ist der 1. Januar 2027 angepeilt. Die Ticketarten und -preise des MVV würden in Augsburg übernommen. In Augsburg gäbe es weiterhin einen Innenraum (bisher Zonen 10/20) mit einem Ringsystem ins Umland, das in Richtung Osten mit dem Münchner Ringsystem verschmolzen würde. Vorteile hätten München-Pendler und Freizeitfahrer ohne Deutschland-Ticket. Sie kämen günstiger weg. In Augsburg und den Umlandgemeinden mit Bahnanschluss wäre ein Vorteil, dass das Kurzstreckenticket künftig auch für zwei Regionalbahnhalte gelten soll (bisher nicht möglich). Augsburg und die Landkreise bleiben aber für ihren Nahverkehr verantwortlich. In Augsburg würden die Stadtwerke weiterhin den Verkehr abwickeln.

„Die guten Ideen des AVV kann man im MVV übernehmen“

Grundsätzlich, so AVV-Geschäftsführerin Manuela Schaar, gebe es bei solchen Änderungen für verschiedene Fahrgastgruppen Vor- und Nachteile. Allerdings sei man willens, im MVV an Stellschrauben zu drehen, so Geschäftsführer Bernd Rosenbusch. „Die guten Ideen des AVV kann man in den MVV übernehmen.“ Nach bisheriger MVV-Systematik wären im Außenraum mindestens zwei Preisstufen zu lösen, was auf manchen Strecken eine Verdoppelung der Fahrpreise im Umland bedeuten würde. Daran halte man aber nicht fest, so Rosenbusch. „Die Anzahl der Gewinner soll hoch sein, die der Verlierer gering.“

„Inzwischen glaube ich, dass ein gutes Gesamtsystem herauskommen kann“

In der politischen Aussprache gab es aus allen Landkreisen breite Zustimmung, weiterzuverhandeln, auch wenn es ausdrücklich noch um keine Zustimmung zur Fusion ging. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) sagte, sie sei anfangs „relativ skeptisch“ gewesen. „Inzwischen glaube ich, dass ein gutes Gesamtsystem herauskommen kann.“ Speziell von SPD und Grünen kam die Forderung, dass der Freistaat ein klares Bekenntnis zum Nahverkehr ablegen müsse, wenn er die bis 2030 angepeilte Verdoppelung der Fahrgastzahlen schaffen wolle.

Eher am Rande wurde der Aspekt gestreift, dass der AVV sofort um die 950.000 Euro in die Hand nehmen muss, um die Vereinheitlichung der Vertriebssysteme vorzubereiten. Scheitert der Zusammenschluss, ist das Geld weg. Insgesamt ist mit Einmalkosten von bis zu zwölf Millionen Euro zu rechnen. Sailer sagte, man könne das Thema ewig diskuktieren, aber wenn man vorankommen wolle, brauche es einen klaren Schlusspunkt.

Dehnt sich der MVV auch ins Allgäu aus?

Der MVV ist aktuell dabei, sich zunehmend zu einem Verbund für Südbayern zu entwickeln. Im westlichen Oberbayern traten zum 1. Januar die Landkreise Landsberg und Weilheim-Schongau bei, zuletzt äußerten auch die Stadt Kaufbeuren und der Landkreis Ostallgäu Interesse. In diesen Landkreisen gibt es aber - anders als in Augsburg - noch keine Verbundstruktur, die Bus und Bahn unter einem Tarifdach vereinigt.