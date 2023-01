Neue Attraktion für Familien: Der Zoo Augsburg plant ein "Himalaya-Land"

Plus Nach einem coronabedingten Investitionsstopp von zwei Jahren wird 2023 das nächste Großprojekt vorbereitet. Zwei weitere Attraktionen kommen.

Während der Corona-Beschränkungen musste der Zoo Augsburg vorübergehend alle Investitionen stoppen, weil Einnahmen fehlten. Nun läuft es wieder rund. 2022 kamen über 700.000 Besucherinnen und Besucher, auch weil das Wetter zwischen Weihnachten und Neujahr passte. "Das Niveau vor Corona ist wieder erreicht", sagt Direktorin Barbara Jantschke. Damit sind die Voraussetzungen da, um neue Projekte anzugehen. In diesem Jahr sollen zwei neue Attraktionen kommen. Auch die Vorbereitungen für das nächste Großprojekt laufen an: das "Himalaya-Land".