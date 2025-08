Hier sollen in Augsburg in den nächsten Jahren 3400 Wohnungen entstehen

Die Stadt Augsburg geht davon aus, bis zum Jahr 2030 Baurecht für rund 3400 Neubauwohnungen in größeren Neubaugebieten geschaffen zu haben. Teils laufen die Planungen und Gespräche mit Investoren schon seit Jahren. Bei manchen Vorhaben - etwa beim früheren Telefgrafenamt an der Stadtjägerstraße - ist in Kürze mit Fortschritten zu rechnen, andere Projekte ziehen sich laut Stadt weiterhin. Teils liegt das an offenen Fragen zu Stellplätzen oder Altlasten, teils gibt es auf Investorenseite Probleme.

