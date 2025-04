Lila, fruchtig, neu: Diese In-Getränke liegen im Frühling in Augsburg im Trend

Der Frühling ist da - und mit ihm die Lust, ins Café zu gehen und im Freien die Sonnenstrahlen zu genießen. In vielen Augsburger Cafés gibt es in dieser Saison Getränke, die besonders gut zum Frühling passen sollen. Sie bieten einen Streifzug zu besonderen Aromen und außergewöhnlichen Farben. Wir haben uns umgesehen und bei Wirten nachgefragt, welche In-Getränke sie servieren.

Ube-Latte in der Gerberei 1557

Die „Gerberei 1557“ in der Altstadt am Holbeinplatz bietet seit Kurzem den lilafarbenen Ube-Latte an, der aus der Yamswurzel gewonnen wird und eine Alternative zu Kaffee darstellt - ganz ohne Koffein. Für diejenigen, die nicht auf Kaffee verzichten möchten, gibt es den Ubecchino. Dieser enthält einen zusätzlichen Espresso-Shot. In jedem Fall besticht die Yamswurzel-Variante durch ihre außergewöhnliche Farbe: lila. Wird ein Ube-Latte serviert, zieht das Heißgetränk sofort die Aufmerksamkeit der anderen Gästen auf sich, verraten die Mitarbeiter der Gerberei. Sie bestätigen, dass der Ube-Latte gerne bestellt werde, weil die Leute neugierig auf das Getränk mit dem nussig-süßlichen Geschmack seien.

Strawberry- und Mango-Kokosnuss-Matcha in den Cafés Dede und Nene

Matcha für Lieblingsenkel im Café Dede. Das Getränk besteht aus Tonic Water, Mango und Kokosnuss Foto: Sophie Knorr

Auch die Cafés Dede und Nene gegenüber dem Brechthaus und im Liliom-Kino bieten frühlingshafte Getränke an. Dort gibt es jeweils eine Auswahl an verschiedenen Matcha-Latte-Variationen. Der Bestseller auf der Karte sei aber der „Matcha für Lieblingsenkel“ mit Mango und Kokosnuss, erzählt Geschäftsführer Furkan Ugurlu. Die Kombination aus Fruchtigem mit Matcha käme sehr gut an. Anfang April soll auch der Strawberry-Matcha wieder auf die Karte kommen, da dieser bereits letzte Saison sehr beliebt bei den Gästen war. Es sei jedoch nicht einfach, hochwertigen Matcha-Tee in Deutschland zu bekommen. Deshalb importiert Ugurlu den Matcha aus Kyoto in Japan, um hochwertige Qualität garantieren zu können.

Geeiste Kaffee- und Fruchtvarianten im Yard Coffee

Der Iced Raspberry Caramel Coffee Shake im Yard Coffee soll Kaffee- mit Fruchtgeschmack vereinen. Foto: Viktoria Fisel

Das Yard Coffee in der Augsburger Innenstadt bietet eine eigene Frühlings-Getränkekarte an. Unter anderem werden dort die Iced Caramel Raspberry und Mango Shakes angeboten. Diese vereinen Kaffee- mit Fruchtgeschmack. Außer Kaffeevariationen gibt es zusätzlich frühlingshafte Limonaden wie die Iced Apple Grapefruit Limonade. „Wir wollen unseren Gästen eine saisonale Vielfalt anbieten, deshalb gibt es bei uns eine extra Frühlings-Getränkekarte“, sagt Betreiberin Viktoria Fisel. Außerdem erzählt sie, dass sie es liebe, mit Kaffee zu experimentieren und stets versuche, für jeden Geschmack etwas im Angebot zu haben. Auch Matcha dürfe aufgrund der derzeitigen Beliebtheit nicht fehlen. Dieser wird ebenfalls in Kombination mit Fruchtigem angeboten. Inspiration für die Getränke hole sie sich zwar auf Social Media, sie wolle aber nicht bestehenden Trends hinterherjagen, sondern eigene mit persönlicher Note schaffen, erzählt Fisel. Auch farblich sollen die Frühlings-Kreationen die Jahreszeit andeuten und ästhetisch wirken. „Das Auge isst und trinkt schließlich mit“, sagt die Inhaberin.