Neue Radiologiepraxis eröffnet im Toni-Park

Ein Schwerlastkran lieferte im Juni die Geräte für „Die Radiologie“ in die Räume im Toni-Park. Die Praxis im fünften Stock des neu gebauten Gewerbeparks an der Rumplerstraße (Hochfeld/Univiertel) anzusiedeln, war eine Herausforderung. Jetzt ist sie eröffnet worden. Für Patientinnen und Patienten soll das neue Angebot die Wartezeiten bei CT-, MRT- und Brustkrebsvorsorgeuntersuchungen in und um Augsburg deutlich verkürzen.

Die Praxis bietet laut Betreiber modernste Geräte und Verfahren, die im Raum Augsburg erstmals überhaupt im ambulanten Bereich und damit außerhalb einer Klinik angeboten werden. Insbesondere Krebspatientinnen und -patienten sowie Betroffene von Herz-Kreislauf-Erkrankungen würden profitieren. Mit rund 300 geladenen Gästen und moderiert von ZDF-Moderatorin Karen Webb fand nun die Eröffnung statt. Unter den Gästen waren auch Ärztinnen und Ärzte sowie Vertreter aus der Stadtpolitik.

Die Radiologie investiert sieben Millionen am Standort Augsburg

Hinter „Die Radiologie“ steht ein ärztlicher und inhabergeführter Praxisverbund, der rund 20 radiologische, nuklearmedizinische und strahlentherapeutische Praxen in München und Oberbayern und jetzt auch Augsburg betreibt. Bereits im April 2024 wurde das neue MammaZentrum im Kammgarnquartier eröffnet. Insgesamt sieben Millionen Euro sind in die Augsburger Standorte investiert worden. Rund 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich dort künftig um die Patientinnen und Patienten. „Unsere Räume sehen nicht aus wie typische Arztpraxen. Wir setzen auf Wohlfühlatmosphäre, um einen möglichst angst- und stressfreien Arztbesuch zu ermöglichen“, so Philipp Remplik, ärztlicher Geschäftsführer. (nist)