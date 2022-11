Augsburg

18:43 Uhr

Videoserie über Menschen in der Maxstraße feiert im Liliom-Kino Premiere

Von Miriam Zissler Artikel anhören Shape

Die Dokureihe über Menschen in der Maxstraße feiert vor 100 Gästen im Liliom Premiere. In "Beer-Pong und Blaulicht" geht es um die Krawallnacht in Augsburg.

Themen folgen