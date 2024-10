Neue Wohnungen, neue Imbisse, neue Kneipen: Was in Oberhausen passiert

Icon Vergrößern „Lokma Meets Churros“ heißt ein neuer Imbiss in Oberhausen, der türkisches und iberisches Süßgebäck anbietet. Foto: Jan Kandzora Icon Schließen Schließen „Lokma Meets Churros“ heißt ein neuer Imbiss in Oberhausen, der türkisches und iberisches Süßgebäck anbietet. Foto: Jan Kandzora

Icon Vergrößern Das indische Restaurant „Taj Mahal“ hielt sich in Oberhausen nur etwa ein Jahr. Nun könnte eine Bar an den Standort ziehen. Foto: Jan Kandzora Icon Schließen Schließen Das indische Restaurant „Taj Mahal“ hielt sich in Oberhausen nur etwa ein Jahr. Nun könnte eine Bar an den Standort ziehen. Foto: Jan Kandzora

Das „Taj Mahal“ in der Neuhäuserstraße war bis vor einigen Monaten das einzige indische Restaurant in Oberhausen – und ein gutes dazu, auch im Vergleich zu anderen, ähnlichen Betrieben in Augsburg. Das Essen war frisch, gut gewürzt und bezahlbar, die Mitarbeiter waren freundlich. Nur voll besetzt waren die Plätze nie; wer zur Mittagszeit kam, konnte sich zuweilen gar etwas verloren vorkommen. Inzwischen hat das „Taj Mahal“ geschlossen, offenbar steht am Standort aber schon ein Nachfolger bereit. Es ist nicht die einzige Veränderung im Stadtteil, in dem derzeit viel gebaut wird, neu eröffnet oder umzieht.