Neuer Rekordwert: 2022 war das bisher wärmste Jahr in Augsburg

Plus In Augsburg war es im vergangenen Jahr so warm wie nie seit Beginn der Messungen. Der Trend zu höheren Temperaturen setzt sich damit fort.

Weiße Weihnachten sind wieder einmal ausgefallen - und zu Silvester fühlte es sich in Augsburg so an, als ob der Frühling bereits begonnen hätte. Das Jahr 2022 ist nicht nur deutlich zu warm zu Ende gegangen - es ist bei den Temperaturen auch insgesamt ein Rekordjahr. In Augsburg es ist das wärmste Jahr seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen. Damit setzt sich ein Trend fort, der seit Jahren zu beobachten ist. Das zeigen die Messwerte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Augsburg deutlich.

