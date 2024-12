Neujahrsempfänge stellen Parteien in Augsburg zweifach vor Herausforderungen

Ein Rückblick auf vergangene Leistungen, ein Ausblick auf anstehende Projekte: Viele Parteien veranstalten Neujahrsempfänge, um über ihre Arbeit zu berichten sowie mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Im kommenden Jahr geraten sie dabei unter Zeitdruck: Weil die Bundestagswahl auf Februar 2025 vorgezogen wurde, sind viele Politiker bereits im Wahlkampf. Hinzu kommt, dass das Augsburger Rathaus, in dem traditionell die Neujahrsempfänge stattfinden, wegen Sanierungsarbeiten geschlossen ist. Eine Gruppierung hat deshalb bereits die Reißleine gezogen. Die Stadt sucht derweil eine Lösung für ein anderes „Problem“.

Die Fraktion Bürgerliche Mitte, in der in Augsburg Feie Wähler, FDP und die Wählergruppierung „Pro Augsburg“ zusammengeschlossen sind, kündigte es gleich mit den Weihnachtswünschen an: Aufgrund der vorgezogenen Bundestagswahl wird der Neujahrsempfang auf März verschoben und dann als „Frühjahrsempfang“ stattfinden. Einen exakten Termin hat die Bürgerliche Mitte noch nicht bekannt gegeben. Der Jahresanfang werde so aber zeitlich frühzeitig entzerrt.

Die SPD hält an der Tradition des Neujahrsempfangs fest. Termin ist am Freitag, 24. Januar, um 18 Uhr. Als Gastredner wird Jürgen Kerner, zweiter Vorsitzender der IG-Metall, erwartet, der über Digitalisierung, Klimaschutz und geopolitische Entwicklung spricht. Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr, die ihr Mandat gerne verteidigen würde, spricht ein Grußwort und kann die Plattform des Neujahrsempfangs damit auch für den Wahlkampf nutzen. Die ÖDP schließt sich traditionell an den Empfang der SPD an.

Auch die Grünen haben ihren Termin für den Neujahresempfang festgelegt, er wird am Freitag, 7. Februar, um 19 Uhr sein. Die Fraktion wandert vom Rathaus ins Westhouse Augsburg aus, als Gastrednerin kommt Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und Medien. Auch sie ist Bundestagsabgeordnete und tritt wenige Wochen danach wieder als Bundestagskandidatin an. In den Wahlkampf startet die Partei in Augsburg allerdings schon früher: Aufakt ist am Freitag, 10. Januar, um 19 Uhr in der Riegele Biermanufaktur. Neben Kandidatin Claudia Roth werden an diesem Abend die bayerische Spitzenkandidatin Jamila Schäfer und die ehemalige Bundesvorsitzende Ricarda Lang zu Gast sein.

Neujahrsempfang: CSU hat Ministerpräsident Söder zu Gast

Die Augsburger CSU-Fraktion hat bei ihrem Neujahrsempfang mit Ministerpräsident Markus Söder ebenfalls einen prominenten Gastredner eingeladen. Am Samstag, 25. Januar, ist er um 13 Uhr im Kurhaus Göggingen, wo er gemeinsam mit Fraktionschef Leo Dietz, Bundestagsabgeordnetem Volker Ullrich und OB Eva Weber auf das neue Jahr blickt.

Die Schließung des Rathauses stellt die Stadt im Bundestags-Wahljahr vor neue Herausforderungen: Normalerweise werden Hochrechnungen und Wahlergebnis nach Kommunal-, Landtags- und Bundestagswahlen im Oberen Fletz des Rathauses bekannt gegeben, dort treffen sich traditionell die Augsburger Kandidaten sowie Fraktions- und Parteimitglieder und Medienschaffende. Dieses Mal wird man sich nach einem neuen Ort umschauen müssen, da das Rathaus für öffentliche Veranstaltungen geschlossen bleibt. Welcher das sein wird, ist laut Auskunft der Stadt noch nicht bekannt, man sei auf der Suche. Die Stadtratssitzungen finden seit der Schließung des Rathauses im neuen Gebäude der Augsburger Wohnbaugruppe an der Ackermann-Straße statt. Ob dies auch ein Ort für die Zusammenkunft am Wahltag ist, wird sich herausstellen.