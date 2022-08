Augsburg/Neusäß

vor 18 Min.

Ein Spiel, das süchtig macht? Zu Besuch beim Go-Club Augsburg

Plus Deutschlandweit ist das Brettspiel "Go" kaum bekannt, in Augsburg hat es aber einige Anhänger. Was macht den Reiz aus? Wir haben den Go-Club besucht.

Von Felix Triebswetter

Draußen herrscht schwüle Hitze, aber in der Taverna Il Galeone in Neusäß braucht es kühle Köpfe. Es ist Donnerstagabend, 18.30 Uhr. Tief über die Spielbretter gebeugt sitzen die Spieler des sogenannten Go-Clubs Augsburg. Das Brettspiel Go ist in China und Japan berühmt, in Deutschland kaum bekannt. In Augsburg aber hat das außergewöhnliche Spiel einige Anhänger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .