Pretty in Pink: So feiern die Oberhauser ihr Kirschblütenfest

Gut, hier gleich an Japan zu denken, wäre vielleicht übertrieben. Aber zumindest ein Hauch davon wird in Oberhausen bald wieder zu spüren sein. „In ein bis zwei Wochen zeigen die Kirschblüten der Ulmer Straße und um den Helmut-Haller-Platz in Oberhausen wieder ihre Blütenpracht“, freut sich Hannelore Köppl, Vorsitzende der Arge Oberhausen. Dann ist es im Stadtteil wieder Zeit für das Kirschblütenfestival. Dieses Jahr geht es in die elfte Runde. Geplant ist ein umfangreiches musikalisches Programm auf dem Helmut-Haller-Platz vor dem Oberhauser Bahnhof, auch für Essen und Getränke wird gesorgt sein. Und, sagt Hannelore Köppl: Es gibt Neuerungen.

