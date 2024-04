Augsburg

Das Kirschblütenfest wird auch zum Ort von Diskussionen über Oberhausen

Gute Musik, wie hier von Pica Pau, haben am Wochenende viele Menschen auf das Kirschblütenfest am Helmut-Haller-Platz in Oberhausen gezogen.

Plus Beim Kirschblütenfest steht das Feiern im Vordergrund, aber auch ein "Dauerthema" beschäftigt Anwesende. Süchtige fühlen sich stärker ausgegrenzt als sonst.

Von Fridtjof Atterdal

Bei bestem Wetter und milden Temperaturen hat am Wochenende in Oberhausen das Kirschblütenfest stattgefunden. Die Veranstaltung am Helmut-Haller-Platz war gut besucht, die Menschen genossen gute Musik, Essen, Trinken – und die Möglichkeit, zusammen am Biertisch zu diskutieren. Der Süchtigentreff, der momentan die Menschen im Stadtteil sehr beschäftigt, war für die meisten Besucherinnen und Besucher nur eine Randnotiz. Für andere war das Thema allerdings sehr präsent.

Michaela, oder Ela, wie sie genannt werden möchte, ist eine "Klientin" des "Betreff" am Oberhauser Bahnhof und seit Langem Teil der Süchtigenszene. Man sieht ihr an, dass sie es im Leben schwer gehabt hat. Mit ihrem Getränk in der Hand fühlt sie sich zwischen den vielen Menschen auf dem Fest sichtlich unwohl. "Ich fühle mich in diesem Jahr besonders beobachtet und habe das Gefühl, dass mich viele der Menschen ablehnen", sagt sie. Seit die Diskussion um einen möglichen Süchtigentreff bei St. Johannes am Friedensplatz begonnen habe, sei die Stimmung in der Bevölkerung deutlich feindseliger geworden. "Nicht von allen, aber man merkt, dass man anders angeschaut wird", sagt die Frau. Auf das Kirschblütenfest zu kommen, habe sie deshalb Überwindung gekostet.

