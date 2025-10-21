Zoll überprüft Barbershops in Augsburg

Das Hauptzollamt Augsburg hat am Dienstag eine Schwerpunktkontrolle in Barbershops in der Stadt durchgeführt. Die Beamten besuchten unangekündigt verschiedene Läden in der Stadt, darunter etwa mehrere im Bereich Oberhausen. Nach Recherchen unserer Redaktion liegt die Zahl der überprüften Gewerbe im zweistelligen Bereich, Genaueres war zunächst nicht in Erfahrung zu bringen. Ein Sprecher des Hauptzollamtes sagte auf Anfrage, man prüfe bei den Kontrollen etwa, ob der Mindestlohn und andere gesetzliche Grundlagen eingehalten würden. Vergleichbare Kontrolltage führt die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls regelmäßig in verschiedenen Branchen durch, in der Vergangenheit etwa im Baugewerbe und Autowerkstätten. Bei den Prüfungen werden die Zollbeamten oft von Polizisten unterstützt, so war es auch am Dienstag. Ergebnisse der Schwerpunktkontrolle lagen zunächst nicht vor. (jaka)

