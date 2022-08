Öffnungszeiten, Bierpreis, Feuerwerk: Alle Infos zum Herbstplärrer

Der Herbstplärrer in Augsburg beginnt am Freitag, 26. August. Es gelten unterschiedliche Öffnungszeiten. Die Stadt empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Der Plärrer ist Schwabens größtes Volksfest. Zweimal im Jahr findet er statt. Der Osterplärrer war bereits ein großer Erfolg, er war so gut besucht wie selten. Nun startet der Herbstplärrer. Los geht es am Freitag, 26. August. Er dauert bis einschließlich Sonntag, 11. September. Wir fassen wesentliche Zahlen, Daten und Fakten zusammen.

Das sind die Öffnungszeiten des Augsburger Herbstplärrers im Jahr 2022

Öffnungszeiten Von Montag bis Donnerstag soll ab 12 Uhr der Betrieb auf dem Festgelände beginnen, spätestens aber um 13 Uhr. An diesen Werktagen geht es bis 23 Uhr. Am Freitag gelten gleiche Startzeiten, doch der Betrieb dauert bis 23.30 Uhr. Ausnahme bildet der Eröffnungstag am 26. August, an diesem Freitag geht es erst um 16 Uhr los. Samstags soll der Betrieb ab 10.30 Uhr beginnen, spätestens jedoch um 12 Uhr. Um 23.30 Uhr ist unwiderruflich Schluss. Sonntags gelten gleiche Startzeiten, Schluss ist allerdings um 23 Uhr.

52 Bilder Augsburger Osterplärrer - der Endspurt in Bildern Foto: Michael Hochgemuth

Fassanstich Er erfolgt am Freitag, 26. August, um 18 Uhr im Schaller-Festzelt. Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber führt ihn aus.

Der Bierpreis auf dem Herbstplärrer in Augsburg ist gestiegen

Bierpreis Im Binswanger-Zelt kostet die Maß Bier 10,70 Euro; im Schaller-Zelt sind es 10,80 Uhr.

Fahrgeschäfte Es gibt vier sogenannte Großgeschäfte. Hinzu kommen sieben Traditionsgeschäfte und ebenfalls sieben Kindergeschäfte. Neu ist die Schienenbahn "X-Racer".

Lesen Sie dazu auch

Sonstige Geschäfte Am Gelände stehen drei Losbuden, ein Spielwaren- und Ballverkaufsgeschäft, sechs Schießbuden sowie zehn Spielgeschäfte.

Imbissgeschäfte Insgesamt 16 Stände hat das städtische Marktamt zugelassen.

20 Bilder Der Augsburger Plärrer ist eröffnet: Bilder vom ersten Wochenende Foto: Annette Zoepf

Süßwarengeschäfte Davon gibt es acht Stände, hinzu kommen zwei Stände mit glasierten Früchten sowie zwei Eisstände.

Feuerwerk An den drei Freitagen gibt es jeweils gegen 22 Uhr ein Brillantfeuerwerk. Am 2. September wird dieses zudem mit Musik umrahmt.

Das ist für Kinder, Familien und Senioren auf dem Plärrer geboten

Kinder- und Familientag Familien mit Kindern seien auf dem Festplatz stets ganz besonders willkommen, sagen die Schausteller. Jeweils mittwochs findet der Kinder- und Familientag mit ermäßigten Fahr- und Eintrittspreisen sowie Sonderangeboten an allen Geschäften bis 20 Uhr statt. Aus organisatorischen Gründen gelten die Angebote in den Festzelten jeweils nur bis 18 Uhr.

Seniorennachmittag Die Stadt Augsburg veranstaltet am Dienstag, 30. Augsburg, im Binswanger-Festzelt einen Seniorennachmittag. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr. Einlass ist ab 13 Uhr. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erhält gegen Bezahlung von vier Euro einen Gutschein für eine Maß Bier oder ein alkoholfreies Getränk sowie ein Paar Würstel mit Brot. Je Gutschein ist ein Trinkgeld in Höhe von 0,70 Euro im Festzelt zu entrichten. Gutscheine können am 24. und 25. August von 9 bis 13 Uhr in der Geschäftsstelle des Seniorenbeirates (Beim Rabenbad 5) erworben werden. Eine frühere oder spätere Abgabe sei dieses Jahr nicht möglich, teilt die Stadt mit.

Anreise, Abreise und Parken: So kommen Sie zum Augsburger Herbstplärrer

An- und Abreise Aufgrund der hohen Besucherzahlen und begrenzten Parkmöglichkeiten empfiehlt das Marktamt den Besucherinnen und Besuchern die An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Haltestelle "Plärrer" der Straßenbahnlinie 4 Augsburg-Nord/Hauptbahnhof über den Königsplatz befindet sich direkt am Haupteingang an der Langenmantelstraße.

Parkmöglichkeiten Kostenlose Parkplätze sind auf dem städtischen Parkplatz hinter dem Arbeitsamt (Zufahrt über die Senkelbachstraße) zu folgenden Zeiten: Montag bis Freitag von 18 bis 1 Uhr. An den Wochenenden stehen die Parkplätze ganztägig zur Verfügung. Gebührenpflichtige Parkplätze sind auf den Parkplätzen an der Holzbachstraße (Einfahrt über die Zufahrt zur Deutschen Post) sowie auf dem Grundstück zwischen Holzbach-, Bad- und Schwimmschulstraße.