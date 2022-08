Augsburg

Von Bierpreis bis Sicherheit: Schausteller bereiten sich auf den Herbstplärrer vor

Plus Schwabens größtes Volksfest beginnt am 26. August. Der traditionelle Umzug verläuft auf einer anderen Route. Zum umstrittenen Song "Layla" haben die Festwirte eine klare Meinung.

Von Michael Hörmann

Volksfest, Festzelt, Bier – das sind drei Dinge, die zusammengehören. Am Augsburger Herbstplärrer kommt dieses Jahr alles zusammen, was keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Denn bei anderen Volksfesten, zum Beispiel dem in Bobingen, musste heuer auf ein Festzelt verzichtet werden. Augsburg dagegen hat seit vielen Jahren zwei, die Wirte des Binswanger- und des Schaller-Zelts sind eine feste Institution. "Für uns sind sie gute Partner", sagt Josef Diebold, Chef des schwäbischen Schaustellerverbands. Dennoch wird eines diesmal anders sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

