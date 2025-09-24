"Total unterschätzt": Sportwetten machen immer mehr junge Augsburger süchtig

Frau Steiner, ich geb Ihnen vollkommen Recht, wenn man ein Fußbillspiel vor dem Fernseher anschaut, kommt zuerst und auch zwischen drin jedwede Alkohol- und Spielwettenreklame. Wenn schon kleine Kinder damit konfrontiert wetten und hohe Gewinne suggeriert werden ist dies fatal. Wenn man diese Wetten aber verbietet und auch die Alkoholwerbung, könnten so manche Vereine einpacken und sich vom Spielbetrieb abmelden, da keine Gelder mehr fließen würden. Eine Regulierung von Seiten der Bundesregierung wäre sehr wünschenswert. Aber solang viele Politiker auf kostenlosen Logenplätzen in den Stadien sitzen, wird sich nicht viel ändern