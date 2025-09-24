"Total unterschätzt": Sportwetten machen immer mehr junge Augsburger süchtig

Wettbüros gehören zum Stadtbild, es gibt sie überall in Augsburg. Es sind Orte, an denen Menschen manchmal gewinnen, vor allem aber verlieren – manchmal auch ihre finanzielle Existenz. Und doch sind Wettbüros nur die Spitze eines Eisbergs. Sportwetten, die nicht vor Ort, sondern Online abgeschlossen werden, reißen in Augsburg immer mehr Menschen in die Sucht. Betroffen ist vor allem eine bestimmte Personengruppe.
Frau Steiner, ich geb Ihnen vollkommen Recht, wenn man ein Fußbillspiel vor dem Fernseher anschaut, kommt zuerst und auch zwischen drin jedwede Alkohol- und Spielwettenreklame. Wenn schon kleine Kinder damit konfrontiert wetten und hohe Gewinne suggeriert werden ist dies fatal. Wenn man diese Wetten aber verbietet und auch die Alkoholwerbung, könnten so manche Vereine einpacken und sich vom Spielbetrieb abmelden, da keine Gelder mehr fließen würden. Eine Regulierung von Seiten der Bundesregierung wäre sehr wünschenswert. Aber solang viele Politiker auf kostenlosen Logenplätzen in den Stadien sitzen, wird sich nicht viel ändern
Die Sucht (egal welche) nimmt generell enorm zu dass es leider immer einfacher wird zu suchten . Man kann ja alles von zu Hause aus besorgen, bzw sich nach Hause zu bestellen.
Ich bin ganz bei Maja Steiner. Von Anfang an habe ich nicht verstanden, wieso diese Wetten einfach so "erlaubt" sind. Das ist nichts anderes als Glückspiel.
Wetten tun nur die Deppen... so habs ich gelernt und so lernen es auch meine Kinder.
Warum soll denn immer der Staat alles richten? Sind wir ein dummes Volk, das keinerlei Eigenverantwortung mehr für sein eigenes Lebn übernehmen soll und kann und nur noch staatlich bevormundet werden muss. Wenn wir schon bei Suchtkrankheiten sind - dann sollte doch auch konsequenterweise zuerst der Alkoholverkauf -incl. -konsum und der Tabakverkauf incl. -konsum komplett verboten werden. Alkohol und Tabak verursachen jährlich sicherlich weitaus mehr volkswirtschaftliche Folgekosten als die Spielsucht.
In diesem Fall bin ich bei dem Argument, das gerne gegen die Freigabe von Cannabis angeführt wird: Weil wir schon genügend süchtig- und krankmachende Stoffe haben, müssen wir ja nicht unbedingt noch weitere einführen bzw. sie auch noch bewerben.
Mir fehlt jegliches Verständnis dafür, dass es nicht wenigstens ein Werbeverbot für Sportwetten gibt und auch für die Gutschriften für erstmalige Wetten. Das nennt man schlicht anfixen. Stattdessen muss man sich noch unter dem Spiel von diesen Abzockern belästigen lassen. Und Sportler/Fußballer, die für Wettanbieter Werbung machen genießen keinerlei Respekt von mir.
Der Staat lizensiert und kontrolliert mit seiner Bürokratie Sportwetten, die dann wieder vom staatlich finanzierten Gesundheitswesen bekämpft werden - ein richtiger Magenschwinger gegen den Steuerzahler am Morgen...
2,5 Mrd Steuereinnahmen aus Glücksspiel (2023) vs. "Die Zahl der Personen, die wegen Sportwetten (...) am Bezirkskrankenhaus (BKH) Schwaben behandelt werden müssten, ist (...) eher überschaubar." Der Staat ist beim Glücksspiel ein Nutznießer. Die Suchtfolgekosten werden auf etwa 300-500 Mio Euro pro Jahr taxiert. Die Alternativen sind ein Verbot (nicht einmal im Inland durchsetzbar, geschweige denn weltweit) oder kein staatliches Monopol auf die Vergabe von Lizenzen, was Folgekosten ohne Einnahmen bedeutet (2023 2 Mrd weniger Steuereinnahmen).
