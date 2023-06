Opel überschlägt sich auf der A8 - Autobahn wird komplett gesperrt

Wegen eines spektakulären Autounfalls wird die Autobahn A8 bei Augsburg am Mittwochnachmittag gesperrt. Ein Mann wird leicht verletzt, der Schaden ist hoch.

Bei einem spektakulären Unfall auf der Autobahn A8 bei Augsburg ist am Mittwochnachmittag ein 42-Jähriger leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war er gegen 15 Uhr in einem Opel auf der linken Spur Richtung München unterwegs, als er in Nähe der Ausfahrt Augsburg West aus Unachtsamkeit auf den mittleren Fahrstreifen kam. Dort touchierte er einen Autotransporter.

Autounfall auf der Autobahn A8 bei Augsburg: Opel überschlägt sich

Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Opel und blieb schließlich auf dem Dach auf dem mittleren Fahrstreifen liegen. Der 42-Jährige konnte das Auto selbstständig verlassen und wurde leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Wegen des Unfalls blieb die Autobahn bis etwa 15.45 Uhr gesperrt. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei 25.000 Euro. (kmax)