Osterrätsel: Erkennen Sie diese Orte in Augsburg?

Wie gut kennen Sie sich in Augsburg aus? Passend zu Ostern haben wir ein Quiz erstellt, in dem Sie Ihre Ortskenntnis beweisen können. Machen Sie den Test!

Augsburg hat viel zu bieten, was jeder weiß, der hier wohnt oder auch nur einmal zu Besuch war. Aber Augsburg ist auch groß, vielfältig, bunt – und weitläufig genug, dass auch Menschen, die seit Jahrzehnten hier leben, immer neue Seiten an der Stadt entdecken können. Für die Osterzeit haben wir uns ein Bilderrätsel ausgedacht, das neun Motive aus der Stadt zeigt. Teils zeigen sie Ausschnitte bekannter Orte in ungewöhnlicher Perspektive, teils eher unbekannte Plätze und Ansichten. Wissen Sie auf Anhieb, wo unser Fotograf die jeweiligen Fotos angefertigt hat? Machen Sie den Test!