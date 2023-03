Augsburg

vor 5 Min.

Parkplätze weg: In der Jakobervorstadt häufen sich die Strafzettel

Plus Eine Baustelle sorgt für Umleitungen, was Anwohner auf die Barrikaden bringt. Sie fürchten, dass die Lage sogar noch schlimmer wird. Der Ordnungsreferent widerspricht.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Menschen, die rund um die Kirche St. Jakob in der Augsburger Jakobervorstadt leben, sind derzeit genervt. Wegen der Großbaustelle rund um die Kreuzung am Alten Stadtbad wird ein Teil des Verkehrs durch das Viertel geleitet, auch Busse nutzen die Ausweichroute. In der Straße "Lauterlech" ist es so eng, dass auf einer Straßenseite sämtliche Parkplätze weggefallen sind, ausreichend Ersatzplätze fehlen. Dadurch wächst der Parkdruck im Viertel - und das kommt manche Anwohner mittlerweile teuer. Es werden jede Menge Strafzettel verteilt. Dies berichten zwei Anwohnerinnen. "Jede Nacht fährt der Ordnungsdienst durchs Viertel und schreibt alle Falschparker auf", sagt eine 52-jährige Frau, die in der Straße "Gänsbühl" lebt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen