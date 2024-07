Unbekannter zündet Altglascontainer an

Am Sonntag hat ein bislang unbekannter Täter einen Altglascontainer in der Hessenbachstraße angezündet. „Die Feuerwehr löschte das Feuer“, berichtet die Polizei in Augsburg. Es entstand den Angaben zufolge ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden. (jaka)

