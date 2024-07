Früheres Pflegeheim in der Ebnerstraße soll kein „Geisterhaus“ werden

Das Grundstück in der Ebnerstraße fällt auf in der Gegend. Wird die Ecke Oberhausens ansonsten dominiert von kleineren und größeren Mehrfamilienhäusern, mal gut in Schuss, mal weniger, aber in jedem Fall belebt, so ist die Immobilie mit der Hausnummer 34 ein halbwegs modern wirkender, wenn auch lebloser Brocken. Kein Wunder: Seit mehr als zwei Jahren steht das Gebäude leer, in dem zuvor ein Pflegeheim untergebracht war. Zu einem „Geisterhaus“ aber soll sich die Immobilie nicht entwickeln. Gegenüber unserer Redaktion äußert sich nun erstmals einer der Eigentümer dazu, wie es mit der Anlage weitergehen soll.

Jan Kandzora Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ebnerstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pflegeheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis