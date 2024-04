Augsburg

vor 16 Min.

Synlab zieht um, ein Eiscafé wird umgebaut: Das tut sich in Oberhausen

Neubau im Deuter-Park in Oberhausen. Der Laborkonzern Synlab will hier 2025 seine Augsburger Standorte bündeln.

Plus Der Laborkonzern will seinen Standort verändern, das Josefinum wächst, im Sommer soll eine Pizzeria wiedereröffnen: In Oberhausen ist einiges in Bewegung.

Von Jan Kandzora

In der August-Wessels-Straße in Oberhausen laufen seit Monaten Bauarbeiten im sogenannten Deuter-Park, einem Gewerbeareal in direkter Nachbarschaft zum Gaswerk. Hier hat unter anderem der Laborriese "Synlab" einen Standort, für den nach Konzernangaben in der Stadt rund 750 Menschen tätig sind. Auch die Arbeiten in dem Gewerbepark hängen mit Synlab zusammen, der Labordiagnostik-Konzern möchte innerhalb Oberhausens umziehen. Es ist nicht die einzige sichtbare Veränderung in unmittelbarer Umgebung.

Wie ein Sprecher von Synlab auf Anfrage bestätigt, plant der Laborriese, die Büros und Arbeitsflächen innerhalb des Deuter-Parks zusammenzulegen. Am Standort befindet sich "die Zentralfunktionen der Deutschland-Verwaltung", wie es in einer Mitteilung heißt, nun wolle man "in ein neues Gebäude mit flexiblem, offenem und hochmodernem Konzept". Bislang arbeiten die Mitarbeiter in mehreren Gebäuden des Deuter-Parks und in anliegenden Gebäuden verteilt, das soll sich künftig ändern. "Unter einem Dach wird die Kommunikation im Arbeitsalltag erheblich vereinfacht, wobei Synlab gleichzeitig Kosten reduzieren kann", heißt es.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen