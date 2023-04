Plärrer und dann? Hier können Sie nach dem Bierzeltbesuch noch feiern gehen

Nach dem Plärrerbesuch soll die Party weitergehen. Aber nicht in jedem Club sind Sie mit Tracht willkommen. Einige Tipps aus unserer Redaktion.

Wenn "Angels" von Robbie Williams gespielt ist und am Plärrer die Buden und Zelte schließen, geht es für viele noch weiter zum Feiern in die Stadt. Aber wo lohnt sich der Besuch und wo sollten Sie in Tracht besser nicht auftauchen? Ein paar Tipps aus unserer Redaktion.

Beim Weißen Lamm: Gemütlicher Ausklang des Abends

Einmal den Berg am Eisstadion vorbei nach oben gestolpert, durch ein paar Seitenstraßen und schon stehen Sie vor dem Weißen Lamm. Neben der Lage besticht das Lamm vor allem durch seine angenehme Mischung aus Bar und Club. Wenn Sie wollen, können Sie gemütlich noch ein oder zwei Lamm-Halbe trinken, eine Runde kickern oder auf einem der Sofas mit einem Absacker den Abend ausklingen lassen. Sie können aber auch die Feierstimmung vom Plärrer mitnehmen und sich auf die Tanzfläche stürzen. Die wird an diesen Abenden oft besonders voll. Deshalb sollten Sie sich auf jeden Fall auch überlegen, ob Sie das letzte Lied auf dem Plärrer auslassen und schon früher ins Lamm aufbrechen.

