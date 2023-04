Mehr Stoff, weniger Ausschnitt: Das sind die Trends für das Plärrer-Outfit

Augsburger Expertinnen erklären, wie man beim Besuch auf dem Osterplärrer modisch auf dem neuesten Stand ist. Dabei muss man sich nicht gleich komplett neu einkleiden.

Der Osterplärrer in Augsburg läuft. Noch bis zum 23. April kann man die Bierzelte und Attraktionen auf dem Volksfest besuchen. Eine Frage stellen sich viele Menschen vor dem Besuch: Was ziehe ich an? Jedes Jahr eine neue Tracht zu kaufen - das machen sicher nicht viele. Manchmal reicht aber auch schon ein Accessoire für einen neuen Look. Wie sollte die Tracht dieses Jahr aussehen, um damit voll im Trend zu liegen?

Spricht man mit Trachtenmode-Fachleuten, so fallen diese Schlagwörter aktuell immer wieder: schlicht, geradlinig und viel Spitze. Besonders farblich sei es wichtig, sich für ein Farbschema zu entscheiden. Puder, Pastelltöne oder aber auch das gesamte Grünspektrum sind demnach die Farben, die für die kommende Saison wichtig sind.

Osterplärrer 2023: Das Dirndl soll edel wirken - und nicht zu bunt sein

Auch das traditionelle Baumwolldirndl rückt immer weiter in den Hintergrund. Feinere Stoffe wie Seide oder Leinen werden populärer. Catharina Fischer ist Ladenmanagerin von Wirkes Dirndl & Tracht im Oberen Graben in Augsburg. Sie rät von "starken Farbkontrasten" ab. "Wichtig ist es, dass das Endergebnis edel und elegant wirkt, tiefe Ausschnitte und kurze Röcke gehören der Vergangenheit an." Am besten und auch am beliebtesten sei eine die Knie umspielende Rocklänge.

51 Bilder Der Plärrer war am Ostersonntag bestens besucht Foto: Silvio Wyszengrad

Auch bei den Blusen ist edel angesagt. "Die Blusen sind meist aus Spitze und dürfen auch gerne langarm sein. Keine Puffärmel, sondern am besten eng anliegend", wie Christa Huber vom Traditionsgeschäft Trachten Huber in Oberhausen erklärt. Besonders edel: hochgeschlossene Blusen aus Spitze. Damit könne man in diesem Jahr keine Fehler machen. "Dazu kann man hohe Schuhe oder Ballerinas kombinieren, wenn es auf den Plärrer geht, sind Sneaker aber auch erlaubt", sagt Huber. Eine dezente Kette dazu - und fertig ist der Look.

Bei Trachten Huber in Oberhausen werden seit knapp 100 Jahren Dirndl und Lederhosen verkauft. Foto: Felix Ebert

Für die Männer gilt: eine kurze Lederhose ohne Träger. Bei der Hemdwahl gibt es keine Regeln. Aber auch hier raten die Augsburger Expertinnen: Eher zu gedeckten Farben greifen, anstatt zu einem rot-weiß karierten Hemd. Wer es eher sportlicher mag, kann auch ein Shirt und Sneaker zu der Lederhose anziehen, klare Regeln oder Tabus gibt es hier nicht. Mit einer neuen Bluse oder einer neuen Schürze könne man kreativ werden und das gesamte Plärrer-Outfit aufwerten.

