Plärrer und Dult: So läuft der Countdown vor dem Start am Sonntag

Plus Am Osterwochenende starten Schwabens größtes Volksfest und Augsburgs längstes Freiluftkaufhaus. Bis zur letzten Minute wird an Attraktionen und Angeboten gefeilt.

Von Eva Maria Knab

Krisenzeiten sind gut für Volksfeste. So lautet eine alte Augsburger Schaustellerregel. Entsprechend sind die Erwartungen für den Osterplärrer. Start ist am Sonntag. Noch wird an vielen Stellschrauben gedreht, damit Hunderttausende Besucher auf Schwabens größtem Volksfest in Feierlaune kommen und für Sicherheit gesorgt ist. Biervorrat bunkern, TÜV-Kontrolle und erstmals Videoüberwachung am Festgelände: Das ist längst nicht alles. Auch etwas anderes muss passen.

Josef Diebold vom schwäbischen Schaustellerverband wirkt entspannt und zuversichtlich - trotz Ukraine-Krieg und Inflation. Er hat sich umgehört, wie es von Hamburg bis Würzburg auf anderen Volksfesten läuft. Alle seien gut besucht, sagt er. "Die Leute wollen sich treffen und ein kollektives Erlebnis haben." Vor einem Jahr war der erste reguläre Plärrer nach den Pandemiebeschränkungen von Besuchern fast überrannt worden. Auch in Krisenzeiten laufe das Geschäft erfahrungsgemäß gut, sagt Diebold. Unterm Strich sei ein Volksfestbesuch für Familien günstiger als eine Urlaubsreise. Und schließlich sei der Plärrer Tradition. "Viele Leute haben sich hier kennen und lieben gelernt."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

