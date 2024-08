Polizei-Experte zu Urteil im Schuss-Prozess: „Jetzt ist ein Punkt gesetzt“

Maximilian K. muss nicht ins Gefängnis, das ist die eine Seite. Die andere: Er steht vor den Trümmern seiner beruflichen Existenz. Der 28-jährige Polizist gab am 19. August 2023 auf dem Stadiongelände des FC Augsburg einen Schuss aus seiner Dienstwaffe ab, die Kugel rauschte knapp am Kopf eines Kollegen vorbei. Am Donnerstag ist ein Urteil gefallen, das Landgericht Augsburg verhängte eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monaten – was auch den Verlust des Beamtenstatus bedeutet. Der Polizei-Experte Thomas Feltes sieht im Urteil auch ein Signal, das über Augsburg hinaus geht.

