Polizeistatistik: Fälle von Gewalt, Betrug und Diebstahl nehmen in Augsburg zu

Augsburg gilt weiterhin als eine der sichersten Großstädte Deutschlands, insgesamt kommt es aber zu mehr Delikten. Manche Entwicklungen erstaunen auch die Polizei.

Augsburg ist nach wie vor die zweitsicherste Großstadt über 200.000 Einwohner in Deutschland. Dies geht aus der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) hervor, die das Polizeipräsidium Schwaben-Nord am Dienstagvormittag vorgestellt hat. Demnach wurden im vergangenen Jahr im Stadtbereich insgesamt 20.405 Straftaten registriert, versuchte inbegriffen. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Anstieg um 860 Straftaten, also 4,4 Prozent. Trotz der Zunahme liegt der Wert noch zehn Prozent unter demjenigen vor zehn Jahren, umgerechnet auf 100.000 Einwohner kommt es bundesweit nur in München zu weniger Straftaten. Die Sicherheitslage sei insgesamt "ausgezeichnet", sagte Michael Riederer, Vizepräsident des Polizeipräsidiums. Die Zunahme der Straftaten im Augsburger Stadtbereich ist insbesondere auf Anstiege in bestimmten Deliktsbereichen zurückzuführen. Teils fügt sich dies in Entwicklungen ein, die auch außerhalb Augsburgs zu beobachten sind, teils gibt es lokale Auffälligkeiten. Ein Überblick.

Gewaltkriminalität: "Wir stellen insgesamt eine gesunkene Bereitschaft fest, Regeln und staatliche Autoritäten zu akzeptieren", erklärt Mario Huber , Leiter des Sachgebiets für Kriminalitätsbekämpfung. "Die Leute haben eine kürzere Lunte, sie ticken eher aus." Eine gestiegene Aggressionsbereitschaft sei durch alle Altersgruppen hinweg feststellbar. Fälle von Gewaltkriminalität nahmen im vergangenen Jahr in Augsburg um 12,7 Prozent zu, insgesamt kam es zu knapp 1000 entsprechenden Fällen.

Kinder und Jugendliche: Auch Kinder und Jugendliche werden immer öfter straffällig. Am häufigsten sind hier Körperverletzungen, gefolgt von Diebstählen . Im gesamten Präsidiumsbereich , der neben Augsburg auch die Landkreise Augsburg , Aichach-Friedberg , Dillingen und Donau-Ries umfasst, stieg die Zahl von Delikten , in denen Kinder oder Jugendliche verantwortlich waren, auf rund 3030. Eine Zunahme um rund 14 Prozent – wobei ein Drittel auf Kinder, zwei auf Jugendliche entfiel. Auch wenn sich das Verhältnis zu den Gesamtstraftaten kaum verändert hat, entspricht dies dem höchsten Stand der vergangenen zehn Jahre. "Das muss uns Sorgen machen", sagte Huber .



Zu den Ursachen sprach er von "Hypothesen, die sich aufdrängen". So scheine man es mit Nachhol-Effekten der Corona-Pandemie zu tun zu haben. "Kinder und Jugendliche konnten damals nicht ihre Jugendlichkeit ausleben, das holen sie jetzt offenbar nach. Regeln werden getestet, verschoben und überschritten." Auch hier mache sich eine allgemein feststellbare Aggressionsbereitschaft bemerkbar. Um dem Phänomen zu begegnen, setze man verstärkt auf Prävention, aber auch Vernetzung mit Schulen und staatlichen Institutionen. Augsburger Schulen seien – im Gegensatz zu anderen Städten – nicht außergewöhnlich oft von Straftaten betroffen.



Kriminalität sei immer Ergebnis mehrerer Faktoren, die größtenteils soziokulturell bedingt seien. Als Beispiele nannte Huber "geringes Bildungsniveau und Einkommen", aber auch Ausgrenzungserfahrungen. "Das sind Rahmenbedingungen, unter denen Nichtdeutsche häufiger leben." Hinzu komme, dass gerade unter Zuwanderern – dazu zählen etwa Asylbewerber – der Anteil der 18- bis 25-jährigen Männer deutlich überrepräsentiert sei. Diese Bevölkerungsgruppe sei auch unabhängig von der Nationalität in der Kriminalstatistik "auffällig".



Hier wurden 42 mehr als im Vorjahr registriert, ein um 11,2 Prozent. Dies hängt insbesondere mit im Bereich Kinderpornografie zusammen, deren Besitz und Verbreitung ist ein seit Jahren präsenteres Problem. Ladendiebstähle: Was offenbar selbst die Polizei erstaunte, ist der deutliche Anstieg der Ladendiebstähle in Augsburg . Laut Statistik kam es im vergangenen Jahr zu 1910 solcher Delikte , ein Anstieg um knapp 30 Prozent. "Wir sind da noch in der Ursachenfindung", sagte Huber auf Nachfrage. Vorstellbar sei, dass in diesem Bereich schlicht eine "Verschiebung vom Dunkel- ins Hellfeld" stattgefunden habe, also etwa durch mehr Videokameras oder Ladendetektive, die häufiger Fälle aufdecken würden. Der entsprechende Trend zeige sich auch bayernweit, in Augsburg sei eine "naturgemäße Häufung" in Innenstadtbereich und Einkaufszentren festzustellen. Dort seien die Tatgelegenheiten – etwa durch Einzelhandelsgeschäfte – "ausgeprägter". Die Aufklärungsquote liege in diesem Bereich aber bei etwa 90 Prozent.

Die Zahl der Ladendiebstähle hat in Augsburg deutlich zugenommen. Foto: Peter Fastl