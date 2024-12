Preise im Augsburger Nahverkehr steigen zum Jahreswechsel

Die Preise im Augsburger Nahverkehr steigen zum 1. Januar im Schnitt um 4,1 Prozent. Bei der Streifenkarte gibt es eine Preissteigerung von aktuell 14,80 Euro auf 15,40 Euro. Damit wird die 15-Euro-Marke erstmals überschritten. Sparen kann man mit der Streifenkarte fürs Handy (künftig 14,60 Euro). Die Kinderstreifenkarte verteuert sich um zehn Cent auf dann 9,70 Euro (Handystreifenkarte Kinder 9,50 Euro). Wer sparen will: Im Jahr 2024 gekaufte Streifenkarten können noch bis Ende März 2025 abgefahren werden. Ein Umtausch ist nicht möglich.

Auch in den anderen Ticketsparten wird es teurer: Ein Einzelticket kostet künftig zwei Euro pro Zone (ein Plus von zehn Cent), auch die Abos werden teurer. Am stärksten sind aber Kunden des Deutschland-Tickets betroffen. Hier steigt der Preis bundesweit von 49 auf 58 Euro pro Monat.

Im kommenden Jahr stehen auch noch einige andere Änderungen an:

-Grundsteuer: Hier kommt es wie berichtet im Zuge des bayernweit neuen Berechnungsverfahrens zu erheblichen Verschiebungen zwischen einzelnen Grundstückseigentümern. Die Stadt will insgesamt bei ihren Einnahmen von 58 Millionen Euro bleiben, allerdings können sich für einzelne Eigentümer Be- oder Entlastungen von mehreren hundert Euro ergeben.

-Friedhöfe: Auf den städtischen Friedhöfen werden sowohl Beisetzungen als auch die jährlichen Grabgebühren ab 2025 teurer. Eine Erdbestattung kostet künftig 940 statt 870 Euro (zuzüglich weiterer Einzelleistungen, die ebenfalls teurer werden). Auch die Gebühren für ein Grabrecht und den Friedhofsunterhalt steigen.

-Energie: Die Stadtwerke halten ihre Preise in der Grundversorgung bei Strom und Gas trotz höherer Netzentgelte stabil. Im bundesweiten Vergleich der Grundversorger sei man günstig, so die Stadtwerke - wobei die Grundversorgung für sich genommen ein relativ flexibler, aber teurer Tarif ist. Für Umsteiger in Tarife mit mehrjähriger Bindung reduzieren die Stadtwerke die Preise zum Jahreswechsel nochmal ein Stück, um wettbewerbsfähiger zu bleiben (wobei freie Anbieter die Stadtwerke in der Regel nochmal ein Stück unterbieten). Deutlich sparen können Wärmepumpenstrom-Kunden. Hier sind ab 2025 Einsparungen von mehreren hundert Euro pro Jahr absehbar, so die Stadtwerke.