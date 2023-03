Projektentwickler vergibt Bauarbeiten am ehemaligen Osram-Areal in Lechhausen

Auf dem ehemaligen Osram-Areal in Lechhausen stand früher das Logistikzentrum. Die Planungen eines Berliner Unternehmens für das große Gelände laufen.

Auch im Gewerbegebiet in Lechhausen hatte die Firma Osram einen Standort. Die Produktion war im Werk an der Berliner Allee, in der Steinernen Furt stand das Logistikzentrum. Das Unternehmen Ledvance, das die Augsburger Osram-Standorte übernommen hatte, hat sich verabschiedet. In der Berliner Allee gibt es jetzt Zwischenmieter. Die Gebäude in Lechhausen stehen ebenfalls noch. Eigentümer ist inzwischen der Berliner Projektentwickler Beos. Wie eine Firmensprecherin auf Anfrage sagt, werde derzeit ein Bestandsgebäude zurückgebaut. Zu den künftigen Planungen sei noch nichts spruchreif. Man befinde sich aktuell in Gesprächen.