Public Viewing: Wo das EM-Finale in Augsburg gezeigt wird

Normalerweise hat die Tapasbar „La Bomba“ am Sonntag geschlossen. Diese Woche macht das spanische Restaurant in der Innenstadt aber eine Ausnahme. Und zwar aus gegebenem Anlass, denn ab 21 Uhr trifft die spanische Nationalelf im Finale der Fußball-Europameisterschaft auf England. Das Lokal zeigt die Liveübertragung des Endspiels aus dem Berliner Olympiastadion. „Wir öffnen extra für das Finale“, sagt ein Mitarbeiter des Restaurants unserer Redaktion. Ab 19 Uhr können Gäste in das Lokal.

Auch in der Fußballkneipe 11er kann man das Endspiel schauen. „Wir zeigen das Finale so wie jedes andere EM-Spiel auch“, sagt Geschäftsführer Markus Krapf. Platz ist im 11er für etwa 150 Personen. Bisher war sein Lokal immer voll, berichtet Krapf. Diese Auslastung erwartet er auch beim EM-Finale am Sonntag. Und wer die Partie gewinnt? „Das ist mir völlig wurscht“, sagt er. „Der Bessere wird gewinnen und das dürfte in dem Fall Spanien sein.“

Nach Deutschlands EM-Aus: Geringere Besucherzahlen beim Public Viewing

Als die deutsche Nationalmannschaft im Viertelfinale gegen Spanien verlor, verpasste das dem EM-Fieber einen Dämpfer, der auch in Augsburg zu spüren war. „Als die Deutschen ausgeschieden sind, haben wir einen Rückgang beim Ticketverkauf gemerkt“, berichtet Daniel Debus vom Toni-Park. Während der Fußball-EM wird hier das größte privat organisierte Public Viewing in Augsburg veranstaltet. Platz gibt es für bis zu 2000 Personen. „Die Deutschlandspiele waren immer ausverkauft“, sagt Debus. Für das Endspiel habe man bisher nur 200 Tickets verkauft. „Erfahrungsgemäß werden aber kurz vorher noch viele Tickets gekauft“, sagt Debus. Am Sonntag rechnet er mit etwa 500 Gästen.

Im Riegele-Brauhaus machte man nach der deutschen Niederlage ähnliche Erfahrungen wie im Toni-Park. „Es ist lange nicht mehr so voll wie bei den Deutschlandspielen“, sagt Geschäftsführer Phillip Schaffer. 500 Fußball-Fans passen in den Biergarten des Brauhauses. Das EM-Finale wird hier am Sonntag gezeigt. „Wir rechnen mit einer guten Belegung“, sagt Schaffer.

Im Parkgarten im Kongress am Park zeigt man schon seit 15 Jahren Fußball. Auch das Endspiel der diesjährigen EM wird übertragen. „Beim ersten Halbfinale Spanien gegen Frankreich war es hier noch voll“, sagt Geschäftsführer Andreas Kahn. Beim zweiten Halbfinale Niederlande gegen England seien es aber weniger Zuschauerinnen und Zuschauer gewesen. Am Sonntag erwartet Kahn etwa 400 Gäste. „Wer kommen möchte, muss vorher reservieren.“