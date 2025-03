Wie Augsburg eine saubere Stadt werden soll

Kübel, Besen und gelbe Warnwesten statt Lineal, Bleistift und Hefte: Die Schülerinnen und Schüler der Augsburger Johann-Strauß-Grundschule ließen am Dienstag den Schulalltag hinter sich, um an einem besonderen Ereignis teilzunehmen: Im Rahmen des Projekts „Augsburg - Sauber ist in!“ sammelten sie rund um ihr Schulgelände in Haunstetten achtlos weggeworfenen Müll auf. Die Aktion, die vom Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebe der Stadt (AWS) organisiert wird, möchte Bürgerinnen und Bürger bis zum 2. Mai für das Thema Müll und Müllentsorgung sensibilisieren.

Die Schülerinnen und Schüler der dritten Jahrgangsstufe starteten ihre Reinigungsaktion zusammen mit dem Umweltreferenten der Stadt Augsburg, Reiner Erben (Grüne), und dem Werkleiter der AWS, Christian Brockmann. Mit Greifzangen sammelten sie Abfälle rund um das Schulgelände ein. „Wir kommen jedes Jahr zu einer anderen Schule in Augsburg und räumen zusammen mit den Schülern dort auf, um das Bewusstsein für Mülltrennung und korrekte Entsorgung zu schärfen“, sagt Christian Brockmann.

Johann-Strauß-Grundschule ist die einzige Umweltgrundschule in Augsburg

An der Johann-Strauß-Grundschule sei die Thematik der Müllentsorgung besonders präsent, da die Schule bereits das dritte Jahr in Folge als Umweltschule ausgezeichnet wurde und besonders auf Nachhaltigkeit achte, sagt die Umweltbeauftragte der Schule, Stephanie Elser. Seit zwei Jahren gibt es unter anderem auch das Konzept „Autofrei zur Schule“ an der Grundschule. Jedes Jahr ist für den Titel als Umweltschule ein neues Jahresthema notwendig, welches in verschiedenen Aktionen über das Jahr verteilt umgesetzt werden muss. „Dieses Jahr haben wir uns das Thema Müll ausgesucht“, erzählt Elser. Die Kinder seien deshalb bereits seit Beginn des Schuljahres zum Thema der korrekten Mülltrennung geschult worden. „Wir sind stolz darauf, die einzige Grundschule in Augsburg zu sein, die den Titel der Umweltschule trägt. Die gesamte Schulfamilie steht hinter dem Konzept“, sagt Schulleiterin Margit Vogt. Ihrer Meinung nach könne sich jeder für eine sauberer Umwelt einsetzen.

„Die Aktion existiert nun schon seit 20 Jahren“, so Umweltreferent Reiner Erben. Ziel sei es, für einen sorgsameren Umgang mit der Umwelt zu sensibilisieren. Vor allem in städtischen Grünanlagen bestehe Bedarf, denn es sei ein großer Aufwand, diese zu säubern oder sauber zu halten. Darüber hinaus fordert Erben die Kinder auf, ihre Eltern ebenfalls auf die Wichtigkeit der Entsorgungsthematik hinzuweisen.

Christian Brockmann appelliert an die Schülerinnen und Schüler: „Wir brauchen Euch, um Augsburg noch lebenswerter zu machen. Ihr könnt heute mit einem guten Bespiel vorangehen“.