Quecksilber-Havarie in Hotel hat das Zeug zum Skandal

Plus Im Fall des Quecksilber-Austritts im Hotel-Millionenprojekt im Augsburger Textilviertel sind die Investoren die Gelackmeierten.

Vor über zwölf Jahren starteten die Pläne zur Zukunft des Kesselhauses auf dem Gelände der einstigen Augsburger Kammgarnspinnerei (AKS). Aus dem markanten Gebäude sollte ein Hotel werden, ein Vorzeigeobjekt, das Gästen nicht nur eine Unterkunft, sondern auch erlebbare Geschichte der einstigen Textilstadt bieten sollte. Mit dem Quecksilber-Austritt bei Sanierungsarbeiten endete das millionenschwere Vorhaben in einer Katastrophe. Welche Verantwortlichkeit oder Schuld für das Desaster beim Projektentwickler zu sehen ist, müssen Gerichte klären. Allerdings stellt sich die Frage, ob die Verantwortlichen angesichts der im Nachhinein bekannt gewordenen Dimensionen nicht gut daran getan hätten, die Behörden sofort zu informieren.

Denn das Umweltamt der Stadt wurde offenbar erst durch Nachfragen unserer Redaktion auf die Kontamination aufmerksam, auch das Gewerbeaufsichtsamt hatte bis dahin wohl keine Kenntnis davon. Die Gelackmeierten jedenfalls sind die 140 Privatleute. Sie haben guten Glaubens ihr Geld in dieses einst so vielversprechend klingende Projekt investiert. Zudem stellt sich die Frage nach möglichen weiteren Betroffenen. Gab es womöglich Arbeiter, die durch den Quecksilber-Austritt gesundheitlich gefährdet wurden?