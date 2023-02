Quecksilber im Hotel: Umweltamt fühlt sich nicht ausreichend informiert

Plus Das neue Hotel im Kesselhaus hat ein Problem mit Quecksilber und kann nicht eröffnen. Das Umweltamt Augsburg wurde offenbar erst kürzlich informiert – und hat nun Fragen.

Im neuen Hotel im Kesselhaus im Augsburger Textilviertel ist giftiges Quecksilber entdeckt worden. Der Schadstoff trat offenbar kurz vor der Eröffnung, die bereits im Mai vergangenen Jahres angedacht war, auf. Jetzt wurde das Problem durch Recherchen unserer Redaktion öffentlich bekannt. Das Umweltamt der Stadt Augsburg hat erst seit Kurzem davon erfahren. Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) informiert nun über das weitere Vorgehen. Bei der Tourismus-Organisation Regio Augsburg bedauert man den Rückschlag für das geplante Hotel, von dem man sich einiges erhofft.