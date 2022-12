Augsburg

07:47 Uhr

Plötzlicher Schulleiterwechsel am Gymnasium Maria Stern gibt Rätsel auf

Plus Das Schulwerk der Diözese Augsburg hat der bisherigen Rektorin fristlos gekündigt, zum 1. Januar kommt ein Nachfolger. Der Fall sorgt am Gymnasium für Getuschel.

Von Jan Kandzora, Nicole Prestle Artikel anhören Shape

Es sind bewegte Tage am Gymnasium Maria Stern in Augsburg. Das ist meistens so, wenn ein Schulleiter oder eine Schulleiterin nach Jahren eine Bildungseinrichtung verlässt und jemand Neues kommt. In der Regel gibt es freundliche Reden, man erinnert an gemeinsame Zeiten, Schüler und Lehrer bereiten ein Abschiedsprogramm vor. An Maria Stern gab es in den vergangenen Wochen nichts davon. Im Gegenteil: Viele Lehrer, Eltern und Schüler wissen offenbar nicht, warum die bisherige Schulleiterin nicht mehr da ist und das Gymnasium überraschend mitten im Schuljahr verlässt. Öffentlich ist die Personalie seit dieser Woche - und sie lässt Raum für Spekulationen.

