Kletteraktion am Rathaus: Augsburger Klimaschützer tricksen Ordnungsdienst aus

Klimaschützer klettern am Portal des Augsburger Rathauses empor und bringen ein Plakat an.

Plus Kurz bevor ein Klimaschützer in Augsburg vor Gericht erscheinen muss, klettern Klimaschützer am Rathausportal. Es gibt ein Gerangel mit dem städtischen Ordnungsdienst.

Von Jörg Heinzle

Es liegt etwas in der Luft am Donnerstagvormittag auf dem Augsburger Rathausplatz. Ein Streifenwagen der Polizei steht in der Nähe des Rathausportals, mehrere Mitarbeiter des Ordnungsdienstes haben sich an der Ecke zum Eisenberg postiert. Gegen halb Zwölf gehen plötzlich mehrere Klimaaktivisten zu den Fahnenmasten vor dem städtischen Verwaltungsgebäude und versuchen, an den Masten hochzuklettern. Die Männer des Ordnungsdienstes stürmen sofort dorthin. Es gibt ein kurzes Gerangel mit den Aktivisten, ein Ordnungsdienstler entreißt einem der Klimaschützer ein Plakat. Die Polizisten eilen hinzu, damit die Situation nicht eskaliert. Diese Ablenkung nutzen zwei weitere Klimaschützer. Sie klettern an den vergitterten Fenstern links und rechts des Rathausportals nach oben und spannen ein Plakat, auf dem sie der Stadt Versäumnisse beim Klimaschutz vorwerfen. Unter den Kletterern ist ein junger Mann, der am Donnerstag wegen einer anderen Klima-Aktion in Augsburg vor Gericht steht.

Kim Schulz ist angeklagt, weil er schon vor zwei Jahren die Rathausfassade erklommen hat. Er wurde deshalb vom Amtsgericht zu 600 Euro Geldstrafe verurteilt, nun gibt es ein Berufungsverfahren vor dem Landgericht. Ihm wird vorgeworfen, er sei damals als Versammlungsleiter des Klimacamps aktiv gewesen und habe mit seiner Kletteraktion gegen Auflagen der Stadt verstoßen. Demnach durften Plakate nur in einem Umkreis von zehn Metern um das Camp aufgehängt werden, das Rathausportal war aber weiter entfernt.

