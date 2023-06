Augsburg

16:04 Uhr

Klimaaktivisten per Haftbefehl gesucht: Es gibt einen neuen Prozesstermin

Zuletzt wurde am Augsburger Strafjustizzentrum gegen den Haftbefehl gegen zwei junge Klimaaktivisten demonstriert. Nun gibt es einen neuen Termin für die Hauptverhandlung.

Plus Bei einem Prozess haben zwei Klimaaktivisten unentschuldigt gefehlt. Seitdem existiert ein Haftbefehl gegen sie. Nun gibt es einen neuen Termin am Augsburger Amtsgericht.

Von Ina Marks

Die Klimaaktivisten Charlie Kiehne, 21, und Samuel Bosch, 20, befinden sich offenbar weiterhin auf freiem Fuß. Gegen die beiden wurde vergangene Woche Haftbefehl erlassen, weil sie ihrem Prozess am Augsburger Amtsgericht unentschuldigt ferngeblieben waren. Dort sollten sie sich für eine Protestaktion letzten Oktober bei der Regierung von Schwaben in Augsburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den Aktivisten aus Ravensburg üble Nachrede und Hausfriedensbruch vor. Nächste Woche wird ein erneuter Versuch am Augsburger Amtsgericht gestartet.

Wie Gerichtssprecherin Andrea Hobert bestätigt, wurde inzwischen für den kommenden Dienstag ein erneuter Hauptverhandlungstermin anberaumt. Nach ihrem aktuellen Kenntnisstand habe es bislang noch keine Festnahme der Aktivisten aus dem Protestcamp im Altdorfer Wald bei Ravensburg gegeben. Weitere Auskünfte gibt die Richterin mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht. Die beiden Angeklagten waren der Verhandlung zuletzt ferngeblieben, weil deren Anwalt Klaus Schulz, der regelmäßig Klimaaktivisten vertritt, terminlich verhindert war.

